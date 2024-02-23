"Вдавав, що мертвий": аеророзвідники витягли двох поранених бійців з-під носа ЗС РФ (відео)

Сергія з позивним "Мєнт" переконала написана українською записка з пляшкою чаю, і він проповз 700 метрів на колінах за дроном. Інший боєць Віктор "Тюня" нічого не бачив та грівся біля підбитої техніки, але помітив світло ліхтарика у темряві та дав знати, що живий.

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Аеророзвідники 68 ОЄБр врятували двох побратимів, які отримали поранення та залишались самі в полі. Деталями вони поділились у коментарі для проєкту Ukrainian Witness.

Сергій Купін з позивним "Мєнт" був старшим групи. Він провів з бійцями на позиції ніч, а зранку попросив їх замінити. Проте у командуванні відповіли, що потрібно прийняти бій.

Техніку угруповання підбили, а сам Сергій дістав поранення. Він не міг рухатись, тож його прийшли рятувати побратими. Проте евакуація пішла не за планом, адже над захисниками почав кружляти дрон.

Відчувши рух, "Мєнт" сам сказав бійцям рятуватися. Так він залишився у полі один.

"Був знесилений. Стільки снігу, голодний, холодний", — згадує Сергій.

Його помітили аеророзвідники, які працюють з ударними безпілотниками. Коли зрозуміли, що у полі лежить поранений побратим — почали розробляти план порятунку.

"Ми запропонували план дій нашому командуванню, і воно сприйняло позитивно. Ми принесли дроном записку і гарячий чай у пластиковій пляшці", — розповів один з бійців.

Сергій не одразу повірив, що БПЛА — український.

"Він вдавав, що мертвий. Він взагалі не рухався, але потім помітили, що він кліпає, розплющив очі і дивиться на дрон", — пояснив аеророзвідник.

Під час другого вильоту Сергія змогли краще роздивитися. Сам боєць тоді вже дав знати, що живий, та навіть помахав рукою.

У записці захисники написали: "Друже, пий і повзи за дроном". "Мєнт" згадує, що очікував скиду вибухівки замість цілком безпечної пляшки.

"Я не знав, де знаходжусь. У мене був вибір — дочекатись хлопців, які евакуювали мене першої ночі, або за дроном повзти", — згадує він.

Сергій обрав все ж повзти, бо записка була написана українською. Він розумів, що "пташку" точно відправили свої.

Чоловіку було важко повзти через поранення, бо "ноги не рухались". Проте він зміг повернутися на живіт і почав повзти на колінах.

Так поранений боєць зміг проповзти 700 метрів. Через деякий час його зустріли піхотинці, які надали домедичну допомогу та протягли його ще щонайменше три кілометри.

Той самий екіпаж також врятував життя побратиму Віктору з позивним "Тюня".

"Трьохсотих (поранених — ред.) було багато, винести їх — нереально", — згадує Віктор.

Кількох його побратимів вивезли бронетранспортером, але "Тюні" пощастило менше — машину з ним підбили російські окупанти.

"Метал був червоним (від температури, — ред.). Я до нього потроху до нього підповз, до тепла", — розповів Віктор.

Він не міг рухатися і втратив зір. Однак увагу чоловіка змогли звернути завдяки ліхтарику вночі — захисник побачив світло. Підсвітивши й собі поле, аеророзвідники помітили записку з позивним. Те, що боєць живий, видав невеликий рух головою. Почувши дрон, він завмер, очікуючи небезпеки.

В записці написали "Друже, Тюня, підніми руку, якщо можеш повзти за дроном". Віктор дав знати, що рухатися не може. Тоді на місце висунулася група для евакуації.

Аеророзвідники, які врятували два життя, підкреслюють, що їм неважливо, лежить пораненим прикордонник, боєць ССО чи хтось з їхньої бригади.

"Це в будь-якому разі свій", — заявив захисник.

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