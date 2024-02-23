"Делал вид, что мертв": аэроразведчики вытащили двух раненых бойцов из-под носа ВС РФ (видео)

Сергея с позывным "Мент" убедила написанная на украинском записка с бутылкой чая, и он прополз 700 метров на коленях за дроном. Другой боец Виктор "Тюня" ничего не видел и грелся возле подбитой техники, но заметил свет фонарика в темноте и дал знать, что жив.

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Аэроразведчики 68 ОЕБр спасли двух побратимов, которые получили ранения и оставались одни в поле. Деталями они поделились в комментарии для проекта Ukrainian Witness.

Сергей Купин с позывным "Мент" был старшим группы. Он провел с бойцами на позиции ночь, а утром попросил их заменить. Однако в командовании ответили, что нужно принять бой.

Технику группировки подбили, а сам Сергей получил ранения. Он не мог двигаться, поэтому его пришли спасать побратимы. Однако эвакуация пошла не по плану, ведь над защитниками начал кружить дрон.

Почувствовав движение, "Мент" сам сказал бойцам спасаться. Так он остался в поле один.

"Был обессиленный. Столько снега, голодный, холодный", — вспоминает Сергей.

Его заметили аэроразведчики, которые работают с ударными беспилотниками. Когда поняли, что в поле лежит раненый побратим — начали разрабатывать план спасения.

"Мы предложили план действий нашему командованию, и оно восприняло положительно. Мы принесли дроном записку и горячий чай в пластиковой бутылке", — рассказал один из бойцов.

Сергей не сразу поверил, что БПЛА — украинский.

"Он делал вид, что мертв. Он вообще не двигался, но потом заметили, что он моргает, открыл глаза и смотрит на дрон", — объяснил аэроразведчик.

Во время второго вылета Сергея смогли лучше рассмотреть. Сам боец тогда уже дал знать, что жив, и даже помахал рукой.

В записке защитники написали: "Друг, пей и ползи за дроном". "Мент" вспоминает, что ожидал сброса взрывчатки вместо вполне безопасной бутылки.

"Я не знал, где нахожусь. У меня был выбор — дождаться ребят, которые эвакуировали меня первой ночью, или за дроном ползти", — вспоминает он.

Сергей выбрал все же ползти, потому что записка была написана на украинском. Он понимал, что "птичку" точно отправили свои.

Мужчине было трудно ползти из-за ранения, потому что "ноги не двигались". Однако он смог повернуться на живот и начал ползти на коленях.

Так раненый боец смог проползти 700 метров. Через некоторое время его встретили пехотинцы, которые оказали домедицинскую помощь и протянули его еще минимум три километра.

Тот же экипаж также спас жизнь побратиму Виктору с позывным "Тюня".

"Трехсотых (раненых — ред.) было много, вынести их — нереально", — вспоминает Виктор.

Нескольких его побратимов вывезли бронетранспортером, но "Тюне" повезло меньше — машину с ним подбили российские оккупанты.

"Металл был красным (от температуры, — ред.). Я к нему понемногу к нему подполз, к теплу", — рассказал Виктор.

Он не мог двигаться и потерял зрение. Однако внимание мужчины смогли привлечь благодаря фонарику ночью — защитник увидел свет. Подсветив и себе поле, аэроразведчики заметили записку с позывным. То, что боец жив, выдало небольшое движение головой. Услышав дрон, он замер, ожидая опасности.

В записке написали "Друг, Тюня, подними руку, если можешь ползти за дроном". Виктор дал знать, что двигаться не может. Тогда на место выдвинулась группа для эвакуации.

Аэроразведчики, которые спасли две жизни, подчеркивают, что им неважно, лежит раненым пограничник, боец ССО или кто-то из их бригады.

"Это в любом случае свой", — заявил защитник.

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