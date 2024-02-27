Розстріли полонених розглядаємо як частину політики РФ щодо України, — Офіс генпрокурора

Українська сторона намагається встановити не лише виконавців, а командування, причетне до цих злочинів. Вже є судові вироки у деякий випадках.

Related video

Останнім часом почало з'являтися все більше повідомлень і відео у соцмережах про розстріли російськими військовими українських бійців, які потрапили в полон. В інтерв’ю "Свобода. Ранок" керівник департаменту ГПУ з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов, розповів, чи знаходять тих, хто страчує українських бійців та чому зросла кількість випадків розстрілів військовополонених ЗС РФ.

За його словами, кількість страт українських військовополонених росіянами почала зростати в геометричній прогресії, починаючи із листопада 2023 року. Українська сторона не може побувати на місці злочину, тож інформацію доводиться збирати із різних джерел.

Важливо

У Красноярську в авто підірвали "вагнерівця", який вбивав полонених українських солдатів (відео)

"Є у нас підстави стверджувати про причетність певного підрозділу армії Російської Федерації, але ми поки утримуємося від того, щоб його назвати. Коли будемо вже впевнені, ми обов'язково ці дані оприлюднимо. Але хочеться також зазначити, що на жаль, це далеко непоодинокі факти – страти наших військовополонених мали місце з самого початку масштабного вторгнення", — говорить Юрій Бєлоусов.

Вбивство полонених є політикою РФ

Він додав, що зростання кількості страт українських захисників вказує на те, що це однозначно є політикою, яка підтримується вищим керівництвом ЗС РФ.

"Якщо б це були поодинокі випадки, то це були б, знаєте, дії конкретного солдата. В даному випадку, враховуючи географію і кількість за останній час, все вказує на те, що ці розстріли підтримується вищим керівництвом. У нас немає сумніву щодо цього", — сказав керівник департаменту.

Експерт говорить, що загалом знімають і публікують самі росіяни, а оприлюднення таких відео – це намагання деморалізувати Сили оборони і послабити їхній спротив.

"Ми це розглядаємо як частину політики Росії щодо України, щодо підкорення України. І вони використовують всі можливі засоби, в тому числі заходи психологічного впливу. Про такі випадки не може не знати вище керівництво – як військове, так і політичне. І якщо б вони хотіли, вони б запобігли цим випадкам, як вони і мають діяти згідно з стандартами міжнародного гуманітарного права. Але вони не лише не запобігають таким практикам, а судячи з усього, максимально їх підтримують і, скоріше за все, навіть надають прямі накази на здійснення таких дій", — сказав Юрій Бєлоусов.

Є вироки про довічне ув'язнення

Він зазначив, що українська сторона намагається встановити не лише виконавців, а командування, причетне до цих злочинів.

"Ми опитуємо наших військових, ми допитуємо російських військовополонених. Ми збираємо з інших джерел, відкритих і закритих, ми беремо дані розвідки і так далі, для того, щоб в суді наша позиція була максимально доведена. Ми розуміємо, що кожна ця справа під прицілом, тому що будуть намагатися спростовувати наші докази. Тому ми дуже до цього ретельно підходимо. І це дуже важливо", — говорить Бєлоусов.

Він навів приклад, що встановлено особу майора російської армії, який у березні 2022 року стратив українського військовополоненого під Черніговим. Є вирок про його довічне ув'язнення.

"У нас є справи в судах уже щодо пізніших випадків. У нас є підозри по Харківській області також. І ми зараз збираємо матеріали по кількох нещодавніх випадках. Я думаю, будуть підозри оголошені вже найближчим часом. Докази збираються, систематизуються, ми ділимося інформацією з нашими міжнародними партнерами, з міжнародним кримінальним судом, який в Україні. Тобто ми намагаємось залучити якомога більше ресурсів, держав, щоб показати їм, що відбувається", — говорить Бєлоусов.

Нагадаємо, що Україна розслідує 18 кримінальних проваджень за фактами вбивства російськими окупантами 38 військовополонених українців.

19 лютого пресслужба 110-ї ОМБр повідомила, що російські окупанти обіцяли евакуювати українських поранених бійців з укріпрайону "Зеніт", проте в кінцевому підсумку розстріляли їх.