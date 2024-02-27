Расстрелы пленных рассматриваем как часть политики РФ в отношении Украины, — Офис генпрокурора

Украинская сторона пытается установить не только исполнителей, а командование, причастное к этим преступлениям. Уже есть судебные приговоры в некоторых случаях.

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В последнее время начало появляться все больше сообщений и видео в соцсетях о расстрелах российскими военными украинских бойцов, попавших в плен. В интервью "Свобода. Ранок" руководитель департамента ГПУ по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов, рассказал, находят ли тех, кто казнит украинских бойцов и почему возросло количество случаев расстрелов военнопленных ВС РФ.

По его словам, количество казней украинских военнопленных россиянами начало расти в геометрической прогрессии, начиная с ноября 2023 года. Украинская сторона не может побывать на месте преступления, поэтому информацию приходится собирать из разных источников.

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"Есть у нас основания утверждать о причастности определенного подразделения армии Российской Федерации, но мы пока воздерживаемся от того, чтобы его назвать. Когда будем уже уверены, мы обязательно эти данные обнародуем. Но хочется также отметить, что, к сожалению, это далеко не единичные факты — казни наших военнопленных имели место с самого начала масштабного вторжения", — говорит Юрий Белоусов.

Убийство пленных является политикой РФ

Он добавил, что рост количества казней украинских защитников указывает на то, что это однозначно является политикой, которая поддерживается высшим руководством ВС РФ.

"Если бы это были единичные случаи, то это были бы, знаете, действия конкретного солдата. В данном случае, учитывая географию и количество за последнее время, все указывает на то, что эти расстрелы поддерживается высшим руководством. У нас нет сомнения относительно этого", — сказал руководитель департамента.

Эксперт говорит, что в целом снимают и публикуют сами россияне, а обнародование таких видео — это попытка деморализовать Силы обороны и ослабить их сопротивление.

"Мы это рассматриваем как часть политики России в отношении Украины, по покорению Украины. И они используют все возможные средства, в том числе меры психологического воздействия. О таких случаях не может не знать высшее руководство — как военное, так и политическое. И если бы они хотели, они бы предотвратили эти случаи, как они и должны действовать согласно стандартам международного гуманитарного права. Но они не только не предотвращают такие практики, а судя по всему, максимально их поддерживают и, скорее всего, даже дают прямые приказы на осуществление таких действий", — сказал Юрий Белоусов.

Есть приговоры о пожизненном заключении

Он отметил, что украинская сторона пытается установить не только исполнителей, а командование, причастное к этим преступлениям.

"Мы опрашиваем наших военных, мы допрашиваем российских военнопленных. Мы собираем из других источников, открытых и закрытых, мы берем данные разведки и так далее, для того, чтобы в суде наша позиция была максимально доказана. Мы понимаем, что каждое это дело под прицелом, потому что будут пытаться опровергать наши доказательства. Поэтому мы очень к этому тщательно подходим. И это очень важно", — говорит Белоусов.

Он привел пример, что установлена личность майора российской армии, который в марте 2022 года казнил украинского военнопленного под Черниговом. Есть приговор о его пожизненном заключении.

"У нас есть дела в судах уже по более поздним случаям. У нас есть подозрения по Харьковской области также. И мы сейчас собираем материалы по нескольким недавним случаям. Я думаю, будут подозрения объявлены уже в ближайшее время. Доказательства собираются, систематизируются, мы делимся информацией с нашими международными партнерами, с международным уголовным судом, который в Украине. То есть мы стараемся привлечь как можно больше ресурсов, государств, чтобы показать им, что происходит", — говорит Белоусов.

Напомним, что Украина расследует 18 уголовных производств по фактам убийства российскими оккупантами 38 военнопленных украинцев.

19 февраля пресс-служба 110-й ОМБр сообщила, что российские оккупанты обещали эвакуировать украинских раненых бойцов из укрепрайона "Зенит", однако в конечном итоге расстреляли их.