Влучили у МТ-ЛБ, багі та піхоту: у 3 ОШБр показали, як знищують ЗС РФ біля Авдіївки (відео)

Над ліквідацією особового складу працювали військові Батальйону безпілотних систем. Одних росіян знищили прямими піке під час пересування, інших — у забудові.

Related video

Українські військові показали, як за допомогою FPV-дронів ліквідовують техніку противника на Авдіївському напрямку. Відповідне відео оприлюднили у середу, 28 лютого, у Третій окремий штурмовій бригаді в Telegram.

На кадрах видно, як успішними влучаннями ударних безпілотників захисникам вдалося знищити чисельну піхоту противника, техніку, зокрема МТ-ЛБ, та багі разом з російськими окупантами на ходу.

Над ліквідацією техніки ворога працювали військові Батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади.

"Кадри ліквідації особового складу противника: одних — прямими піке під час пересування, інших — у забудові, де розмістилися окупанти", — підписали допис військові.

Нагадаємо, 27 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські сили "стабілізували" лінію оборони під Авдіївкою. Він повідомив, що ЗС РФ утримують на підступах до Бердичів, Орлівки та Тоненького.

Також 27 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій проінформував, що Сили оборони вийшли з двох населених пунктів на Авдіївському напрямі. Йдеться про села Сєверне та Степове.

26 лютого 2023 року бійці 110-ї бригади збили Су-25 ЗС РФ, який 25 лютого атакував будівлю заводоуправління Авдіївського коксохімічного заводу на Донеччині. ЗСУ вдалося захопити в полон російського пілота.