Бояться морських дронів: РФ ще закамуфлювала кораблі Чорноморського флоту (фото)

Перші кораблі РФ почала зафарбовувати ще у червні 2023 року. Ідея може полягати в тому, щоб ускладнити ідентифікацію корабля українським операторам морських дронів.

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Чорноморський флот РФ продовжує фарбувати кораблі, щоб захиститись від морських дронів. Про це повідомляє OSINT-аналітик MT Anedrson в Х (раніше Твіттер).

Аналітик продемонстрував супутникові знімки російських кораблів, які стоять у Новоросійську. Камуфляж зафіксовано на 8 кораблях:

2 малих ракетні кораблі проєкту 21631 Буян-М;

2 фрегати проєкту Адмірал Григорович;

2 патрульний корабель проєкту 22160;

великий десантний корабель проєкту 775;

великий десантний корабель проєкту 11711.

Супутниковий знімок бази в Новоросійську Фото: Twitter / MT Anderson

У "Мілітарному" додають, що теоретично камуфляж має захистити від ідентифікації морськими дронами. Перші такі факти були зафіксовані ще у червні 2023 року. Камуфляжна система має заплутати оператора безпілотника, щоб він сприйняв корабель за меншу ціль. Проте на українських дронах використовується тепловізійна камера, тому камуфляж в такому випадку неефективний.

Тому автори припускають, що у РФ хочуть захиститись від розвідувальних БПЛА, які мають тільки оптичні засоби розвідки. Камери мають мати низьку роздільну здатність, щоб візуально не можна було встановити модель корабля.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що окупанти перейменували українські катери проєкту "Гюрза-М" під назвою "Аккерман" і "Вишгород".

26 лютого у ВМС України заявили, що Чорноморський флот РФ все ще небезпечний для України.