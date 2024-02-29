Були фахівці вищого класу: чи призведе знищення двох А-50 до кризи льотчиків в РФ, — Ігнат

На думку Юрія Ігната, професійних пілотів в Росії не так і багато. Тож окупантам важко буде знайти їм заміну.

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На борту знищених російських А-50 перебували як досвічені, так і молоді російські пілоти. Чим більше буде знищено цінних російських кадрів, тим краще для України. Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, у російських А-50 екіпаж поділяється на 2 частини. Одна керує літаком, інша — займається обслуговуванням забезпечення інформації радіолокаційної розвідки. Також Юрій Ігнат зазначив, що вже з'являються некрологи з окупантами, які перебували на борту нещодавно збитого А-50. Там були як молоді льотчики, так і з досвідом.

"Також є досвідчені льотчики – полковники, які дійсно мають певний досвід роботи на цій техніці. Готується взагалі будь-який пілот чи будь-який спеціаліст такого профілю протягом 5 років у профільному виші, ну і плюс досвід, який він здобуває протягом бойової роботи. Безумовно, це — фахівець серйозного класу", – пояснив Ігнат.

На його думку, таких спеціалістів у Росії небагато і чим більше буде знищено таких унікальних кадрів, тим буде краще для України.

Падіння А-50 — як упав другий літак ЗС РФ

23 лютого у мережі оприлюднили кадри падіння тоді ще невідомого повітряного судна. Пізніше в ГУР Міноборони України підтвердили, що завдяки тісній співпраці з Повітряними силами ЗСУ Україні вдалось вистежити та збити черговий розвідувальний літак РФ А-50. Розвідники опублікували інфографіку, яка показала траєкторію руху літака і те, як змінювались параметри польоту.

Російські військкори заявили, що знищення А-50 випадково поцілили свої ж. Тим часом військові експерти розглядають кілька версій: серед них — західний комплекс ППО Patriot або вдосконалений комплекс С-200.

14 лютого сталося ураження першого літака А-50 стався. Літак супроводження — командний пункт Іл-22 — зумів дістатись до найближчого аеропорту.

27 лютого ЗС РФ втратили ще два повітряних судна — ЗСУ збили винищувачі-бомбардувальники Су-34, які скидали КАБи на східному відрізку фронту.