Вручення повісток в Україні: де їх за законом можна отримати та як вони мають виглядати

На момент вручення повістка вже має бути заповненою та з печаткою. Працівникам ТЦК дозволено "ловити" військовозобов’язаних, які навіть не стоять у них на обліку.

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В Україні триває загальна мобілізація, і військовозобов’язаним громадянам вручають повістки. Законом не встановлені чіткі правила, де це має відбуватись, але є деякі нюанси. Про них у коментарі "РБК-Україна" розповів адвокат Антон Маринич.

Як має виглядати повістка?

Повістку мають вручати конкретному громадянину, тож документ має містити ПІБ та адресу місця реєстрації або проживання. Також мають бути вказані номер самої повістки, номер і дата розпорядження ТЦК.

Окрім того, у повістці зазначають:

дату, час і адресу військкомату, в який потрібно прийти;

посаду та ПІБ військкома, який сформував повістку;

підпис начальника ТЦК;

дату вручення повістки.

Також на повістці має бути печатка ТЦК. Розписка або "корінець" документа, на якому особа ставить підпис про отримання, залишається у працівників військкомату.

Де не можуть вручити повістку?

Законом встановлено, що представники ТЦК можуть сповіщати громадян "незалежно від місця їх перебування на військовому обліку".

"Оповіщення проводять не тільки врученням повістки. Його можуть проводити й роботодавці або органи місцевого самоврядування. Це робиться, щоб люди прибули до ТЦК в терміни, які зазначені в отриманих ними документах", — пояснив Маринич.

Будь-який ТЦК може вручити повістку особі, яка навіть не стоїть у нього на обліку. Водночас явка у військкомат після сповіщення — обов’язкова. Тобто повістку можна отримати під час відпустки в іншій області або відрядження в інше місто, але ігнорувати її ці обставини права не дають.

Саме вручення повістки може відбутися у будь-якому громадському місці.

Навіщо вручають повістки?

До ТЦК можуть викликати, щоб:

поставити на військовий облік та визначити призначення на особливий період;

оформити військово-облікові документи;

направити на медогляд;

відправити на підготовку для здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призвати на військову службу.

За законом призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні стояти на обліку у ТЦК за зареєстрованим місцем проживання.

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