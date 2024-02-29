Вручение повесток в Украине: где их по закону можно получить и как они должны выглядеть

На момент вручения повестка уже должна быть заполненной и с печатью. Работникам ТЦК разрешено "ловить" военнообязанных, которые даже не стоят у них на учете.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и военнообязанным гражданам вручают повестки. Законом не установлены четкие правила, где это должно происходить, но есть некоторые нюансы. О них в комментарии "РБК-Украина" рассказал адвокат Антон Маринич.

Как должна выглядеть повестка?

Повестку должны вручать конкретному гражданину, поэтому документ должен содержать ФИО и адрес места регистрации или проживания. Также должны быть указаны номер самой повестки, номер и дата распоряжения ТЦК.

Кроме того, в повестке отмечают:

дату, время и адрес военкомата, в который нужно прийти;

должность и ФИО военкома, который сформировал повестку;

подпись начальника ТЦК;

дату вручения повестки.

Также на повестке должна быть печать ТЦК. Расписка или "корешок" документа, на котором лицо ставит подпись о получении, остается у работников военкомата.

Где не могут вручить повестку?

Законом установлено, что представители ТЦК могут извещать граждан "независимо от места их пребывания на воинском учете".

"Оповещение проводят не только вручением повестки. Его могут проводить и работодатели или органы местного самоуправления. Это делается, чтобы люди прибыли в ТЦК в сроки, которые указаны в полученных ими документах", — объяснил Маринич.

Любой ТЦК может вручить повестку лицу, которое даже не стоит у него на учете. В то же время явка в военкомат после извещения — обязательна. То есть повестку можно получить во время отпуска в другой области или командировки в другой город, но игнорировать ее эти обстоятельства права не дают.

Само вручение повестки может состояться в любом общественном месте.

Зачем вручают повестки?

В ТЦК могут вызвать, чтобы:

поставить на воинский учет и определить назначение на особый период;

оформить военно-учетные документы;

направить на медосмотр;

отправить на подготовку для получения или совершенствования военно-учетной специальности, призвать на военную службу.

По закону призывники, военнообязанные и резервисты должны стоять на учете в ТЦК по зарегистрированному месту жительства.

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