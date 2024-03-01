Падіння Іл-76 під Бєлгородом: РФ готова передати тіла "загиблих полонених ЗСУ"

За словами російського омбудсмена Тетяни Москалькової, керівництво України хоче забрати тіла військовополонених. Контакти з представниками Києва з цього питання підтримуються.

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Москва готова повернути Україні тіла загиблих під час катастрофи Іл-76 у Бєлгородській області. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на заяву уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової.

"Для цього все необхідне з погляду процедури є, — пояснила вона. — Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують".

За словами омбудсмена, вона контактує з представниками Києва з цього питання, а керівництво України цікавилося можливістю забрати тіла.

Катастрофа Іл-76

24 січня над Бєлгородською областю впав військово-транспортний літак Іл-76. Представники РФ стверджують, що на ньому перебували 65 українських військовополонених.

За даними РФ, борт атакували двома ракетами з району села Липці Харківської області. Президент РФ Володимир Путін заявив, що мав місце "злочин Києва проти власних громадян".

Реакція України

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якби військовополонених перевозили літаком Іл-76, на місці катастрофи неодмінно б зняли кілька пропагандистських сюжетів. За його словами, загиблі на місці були б у значній кількості.

Нагадаємо, що, за даними ГУР, українці, яких РФ оголосила загиблими після падіння Іл-76, все ще значаться як військовополонені.

Також повідомлялося, що, за інформацією The New York Times, Іл-76 міг перевозити ракети, збити його могли за допомогою Patriot, а кількість жертв завищено.