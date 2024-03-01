"Не дамо спокою ворогу": партизани відстежили маршрут перекидання десятків танків РФ (відео)

Представники підпілля зазначили, що росіяни перекидали десятки танків Т-62М, використовуючи транспортні тягачі.

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Агенти партизанського руху "Атеш" виявили переміщення десятків російських танків дорогами в Криму. Вони також отримали інформацію про маршрут. Про це повідомили в Telegram-каналі "Атеш".

Як заявили в підпіллі, ідеться про перекидання транспортними тягачами до кількох десятків танків Т-62М.

"Ми стежимо за ними від вивантаження на залізничну станцію одного з кримського міста аж до кінцевої зупинки. Детальнішої інформації ми підказати не зможемо заради успішної операції", — інформують партизани, обіцяючи докласти необхідних зусиль, щоб танки не доїхали на фронт.

Водночас в "АТЕШ" зазначають, що спостерігати за перекиданням набагато складніше в нічний час доби.

"Ми не можемо відкрито їздити за колонами військової техніки окупантів. "АТЕШ" закликає вступати до наших лав усіх небайдужих заради якнайшвидшої перемоги Сил оборони України. Разом ми не дамо спокою ворогу на жодній ділянці Криму", — додали в джерелі.

Нагадаємо, що в процесі розвідувальних дій на території Криму партизани виявили військовий об'єкт Збройних сил Російської Федерації — дивізіон протиповітряної оборони. Він розташувався в Сакському районі та містить комплекс С-400 і радіолокаційну станцію.

Українські партизани буквально днями показали, як завантажуються військові кораблі РФ. Активісти партизанського руху "Маріупольський опір" зуміли пробратися в Новоросійськ і зняти процес наповнення кораблів військовим вантажем.

Крім того, українське підпілля зафіксувало прибуття великої кількості танків на залізничній станції в Євпаторії, що в тимчасово окупованому Криму.