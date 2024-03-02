"Стане важче": в Естонії прогнозують складний період для ЗСУ через зменшення допомоги Заходу

І все ж, за прогнозами Міноборони Естонії, найближчими місяцями Європа може виділити кошти, щоб закупити для України далекобійну зброю.

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Для України настає складний часовий відрізок у перебігу війни, що вимагає серйозних зусиль. Європі доведеться самостійно піклуватися про свою безпеку. Про це заявив канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Сальм, передає видання ERR.

Згідно з його точкою зору, період важких випробувань триватиме доти, доки підтримка з боку Заходу не допоможе Україні досягти балансу під час військових дій.

Сальм висловлює надію на те, що найближчими місяцями Європа виділить кошти для закупівлі далекобійної зброї для України.

"Я думаю, що цей день настане в найближчі кілька місяців. Це станеться, коли ситуація на українському фронті стане ще важчою, а сигнали з-за океану будуть ще більш дивними. Це і стане тим моментом, коли Європі доведеться насправді самостійно відповідати за свою безпеку", — вважає естонський чиновник.

Нагадаємо, в тому ж інтерв'ю президент України повідомив, що ЗСУ не зможуть утримувати оборону без допомоги США. За його словами, без допомоги США Україні не тільки буде складно домогтися якихось нових успіхів на полі бою, але їй також буде важко продовжувати захищатися вже цього року.

Також президент говорив, що Україна отримала від ЄС менше половини обіцяного мільйона снарядів. Йдеться всього про 30% від заявленої кількості.