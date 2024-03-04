РФ збільшила застосування протирадіолокаційних ракет Х-31П: у чому їхня особливість (відео)

Росіяни намагаються перевірити готовність української ППО або знайти та знищити її. Ворог активно застосовує це озброєння, коли в нього не вистачає розвідданих, розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Related video

Збройні сили Російської Федерації активізували застосування протирадіолокаційних ракет Х-31П на півдні Україні. Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Х31-П — це протирадіолокаційна ракета, яка спрямована на пошуки систем протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій", — сказала Наталія Гуменюк.

З її слів, окупанти намагаються перевірити готовність української протиповітряної оборони або знайти та знищити її. Гуменюк наголосила, що активне застосування цього озброєння фіксується час від часу, зокрема тоді, коли в противника не вистачає інформації розвідданих, це як розвідка боєм. Росіяни намагаються перевірити, чи системи ППО почнуть збивати ракети. В такому випадку ворог дізнається, що 100% є засоби ППО. Проте якщо ракета досягне своєї цілі, то систему радіолокації ППО вдалося знищити.

"Ми бачимо, що після втрати А-50 ворог дещо активізувався, зокрема і з цими ракетами, намагаючись розвідкою боєм перевіряти різні напрямки", — додала Наталія Гуменюк.

Дивіться з 2:07

Протирадіолокаційна ракета Х-31П: що відомо

Ракета Х-31П — базовий варіант протирадіолокаційної ракети з пасивною радіолокацією ГСНЛ-112. Озброєння призначене для знищення РЛС зі складу ЗРК великої та середньої дальності, наземного та морського базування різного призначення.

Нагадаємо, 23 лютого заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький розповів, що Північна Корея поставила Росії півтора мільйона снарядів, які були випущені в минулому столітті.

У лютому в Росії відбулося декілька випробувань ядерної боєголовки "Сармат", яка може перелетіти через океан. Допрацювання цього озброєння відбулося у 2014 році.