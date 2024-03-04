РФ увеличила применение противорадиолокационных ракет Х-31П: в чем их особенность (видео)

Россияне пытаются проверить готовность украинской ПВО или найти и уничтожить ее. Враг активно применяет это вооружение, когда у него не хватает разведданных, рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Вооруженные силы Российской Федерации активизировали применение противорадиолокационных ракет Х-31П на юге Украины. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Х31-П — это противорадиолокационная ракета, которая направлена на поиски систем противовоздушной обороны, радиолокационных станций", — сказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты пытаются проверить готовность украинской противовоздушной обороны или найти и уничтожить ее. Гуменюк отметила, что активное применение этого вооружения фиксируется время от времени, в частности тогда, когда у противника не хватает информации разведданных, это как разведка боем. Россияне пытаются проверить, начнут ли системы ПВО сбивать ракеты. В таком случае враг узнает, что 100% есть средства ПВО. Однако если ракета достигнет своей цели, то систему радиолокации ПВО удалось уничтожить.

"Мы видим, что после потери А-50 враг несколько активизировался, в том числе и с этими ракетами, пытаясь разведкой боем проверять различные направления", — добавила Наталья Гуменюк.

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Противорадиолокационная ракета Х-31П: что известно

Ракета Х-31П — базовый вариант противорадиолокационной ракеты с пассивной радиолокацией ГСНЛ-112. Вооружение предназначено для уничтожения РЛС из состава ЗРК большой и средней дальности, наземного и морского базирования различного назначения.

Напомним, 23 февраля заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий рассказал, что Северная Корея поставила России полтора миллиона снарядов, которые были выпущены в прошлом веке.

В феврале в России состоялось несколько испытаний ядерной боеголовки "Сармат", которая может перелететь через океан. Доработка этого вооружения состоялась в 2014 году.