Погрожують "ядеркою": чим небезпечні міжконтинентальні ракети "Сармат" ЗС РФ

Російська влада запевнила, що в арсеналі ЗС РФ може бути 50 ракет "Сармат", кожна з яких здатна нести до 15 ядерних боєголовок.

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У РФ відбулось кілька випробувань ядерної боєголовки "Сармат", здатної перелетіти через океан. Один з пусків відбувся саме тоді, коли президент США Джо Байден був у Києві 20 лютого 2023 року. Чим особлива ракета РС-28 "Сармат" в контексті нових ядерних погроз, 29 лютого озвучених президентом РФ Володимиром Путіним, пояснили на порталі "Факти".

На порталі розповіли історію створення новітньої російської міжконтинентальної балістичної ракети, яка вже начебто увійшла до арсеналу ЗС РФ. Допрацювання цієї ракети активізувалось у 2014 році. У росіян були невдалі пуски, але вже у 2017 році Кремль заявив про перші вдалі випробування.

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Ще один вдалий пуск відбувся 22 травня 2022 року, під час вторгнення в Україну. Тодішній голова "Роскосмос" Дмитро Рогозін заявив, що незабаром ЗС РФ отримають 50 ракет "Сармат". Скільки часу займає виготовлення боєголовок, достеменно невідомо. Втім, агентство ТАСС влітку 2022 року повідомило, що у серпні російські підприємства отримали відповідні держзамовлення.

Сармат — технічні характеристики ракети РФ

РС-28 "Сармат" — міжконтинентальна балістична ракета, яка запускається з мобільних пускових установок, зазначили автори порталу. Згідно з заявами росЗМІ, вона має обладнання, яке дозволяє уникнути удару сил ППО. Вартість ракети невідома.

Технічні характеристики "Сармат":

дальність — до 16 тис. км;

вага — 208 тонн;

корисна вага — до 5 тонн;

довжина — 35 м (майже 14-поверховий будинок);

діаметр — 3 м;

кількість ядерних боєголовок — 15 шт.;

сила вибуху — 50 мегатонн;

точність — до 10 м.

На порталі також зауважили, що росіяни вважають "Сармат" найпотужнішою зброєю, яка може перенести ядерний заряд через Північний або Південний полюс. Серед її переваг — не кількість боєголовок, а те, що їх доставлять поближче до цілі по траєкторії, яка дасть можливість уникнути удару ППО.

Ядерний шантаж — деталі

Зазначимо, РФ після вторгнення в Україну регулярно згадує про наявність у неї ядерної зброї та про намір її застосувати у разі певного перебігу війни. Експрезидента РФ Дмитро Медведєв не раз погрожував, що ядерну бомбу скинуть на Україну, на країни Балтії, на країни Західної Європи чи США. Про це ж говорили російські пропагандисти: наприклад, Дмитро Кисельов ще у 2014 році, до початку повномасштабного вторгнення, заявив про "ядерний попіл", в який РФ може перетворити світ.

Одне з останніх випробувань ракети "Сармат" відбулось у день візиту Джо Байдена в Україну на першу річницю вторгнення РФ. Згідно з даними спецслужби, росіяни попереджали про старт, який, ймовірно, відбувся не зовсім вдало.

Нагадуємо, 29 лютого президент РФ Володимир Путіна звернувся до росіян, виступивши на Федеральних зборах. Серед його меседжів — погроза західним партнерам України, щоб вони навіть не думали долучатись до війни власними арміями. З його слів, у такому випадку РФ згадає про наявність ракети "Сармат" для удару по ворогах.