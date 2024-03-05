Мова про тисячі ракет: Канада вирішує, як безпечно доставити Україні CRV7, — міністр (відео)

Міністр оборони Білл Блер заявив, що постачання нових ракет Києву — "питання кількох днів" після визначення безпечного маршруту. За даними канадських журналістів, 8 тисяч CRV7 перебувають у відповідному стані і мають бойові частини.

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Канада перебуває на фінальній стадії розгляду питання про постачання Україні авіаційних некерованих реактивних снарядів CRV7, створених на основі американської системи Hydra 70. Про це на брифінгу в Едмонтоні заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

Міністерство оборони Канади проводить оцінку безпеки транспортування CRV7 і розробляє найкращі методи його здійснення.

"Процес оцінки безпеки триватиме кілька днів. Ми зараз працюємо, щоб переконатися, що ці боєприпаси можна безпечно транспортувати. Після того, як ми все з'ясуємо, це буде лише питання кількох днів. Ми зробимо все для того, щоб доставити цей ресурс в Україну якомога швидше", — зазначив Блер.

У лютому канадські опозиційні парламентарії з консервативної партії виступили з ініціативою посилити Україну великою кількістю авіаційних боєприпасів. Канада почала процес утилізації CRV7 влітку 2021 року.

Згідно з твердженнями канадських журналістів, тільки 8 тисяч одиниць CRV7 перебувають у стані, придатному для використання, тоді як решта вже утилізовані або розібрані.

"Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за списання цієї зброї, її мають передати Україні, яка зможе використовувати її для захисту суверенітету", — заявив тоді лідер консерваторів П'єр Пуалівр.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов закликав Канаду передати понад 83 тисячі наземних ударних ракет CRV7, які можуть знешкодити на військовій базі в Саскачевані.