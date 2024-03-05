Речь о тысячах ракет: Канада решает, как безопасно доставить Украине CRV7, — министр (видео)

Министр обороны Билл Блэр заявил, что поставка новых ракет Киеву — "вопрос нескольких дней" после определения безопасного маршрута. По данным канадских журналистов, 8 тысяч CRV7 находятся в соответствующем состоянии и имеют боевые части.

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Канада находится на финальной стадии рассмотрения вопроса о поставке Украине авиационных неуправляемых реактивных снарядов CRV7, созданных на основе американской системы Hydra 70. Об этом на брифинге в Эдмонтоне заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

Министерство обороны Канады проводит оценку безопасности транспортировки CRV7 и разрабатывает наилучшие методы ее осуществления.

"Процесс оценки безопасности будет продолжаться несколько дней. Мы сейчас работаем, чтобы убедиться, что эти боеприпасы можно безопасно транспортировать. После того, как мы все выясним, это будет лишь вопрос нескольких дней. Мы сделаем все для того, чтобы доставить этот ресурс в Украину как можно скорее", — отметил Блэр.

В феврале канадские оппозиционные парламентарии из консервативной партии выступили с инициативой усилить Украину большим количеством авиационных боеприпасов. Канада начала процесс утилизации CRV7 летом 2021 года.

Согласно утверждениям канадских журналистов, только 8 тысяч единиц CRV7 находятся в состоянии, пригодном для использования, в то время как остальные уже утилизированы или разобраны.

"Вместо того, чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за списание этого оружия, оно должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета", — заявил тогда лидер консерваторов Пьер Пуальевр.

Напомним, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал Канаду передать более 83 тысяч наземных ударных ракет CRV7, которые могут обезвредить на военной базе в Саскачеване.