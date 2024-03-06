Європейський "Небесний щит": ФРН розширює ініціативу з протиповітряної оборони ESSI

До інтегрованої європейської системи увійшли два геополітичні суперники в Егейському морі — Греція і Туреччина. Однак в ініціативі досі не беруть участі Франція, Італія та Польща.

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Очолювана Німеччиною європейська ініціатива "Небесний щит" (ESSI) зі створення та розвитку інтегрованої європейської системи протиповітряної оборони наземного базування розширюється. Станом на лютий 2024 року до ESSI увійшли Греція і Туреччина. Про це на початку березня повідомили в Центрі оперативної сумісності європейських армій FINABEL.

Що являє собою ESSI

European Sky Shield Initiative або ESSI — це очолюваний Німеччиною проєкт зі створення та розвитку наземної інтегрованої європейської системи протиповітряної оборони. Вона охоплює протиракетні засоби для захисту європейського повітряного простору.

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Ініціативу було запущено 2022 року, щоб розв'язати проблему "визнаного європейського дефіциту" НАТО і Європейського союзу в галузі систем протиповітряної та протиракетної оборони після вторгнення Росії в Україну.

Відтоді ініціатива розширювалася, і станом на лютий 2024 року в ній брала участь двадцять одна європейська держава. Зовсім нещодавно, 15 лютого 2024 року, до ініціативи долучилися сусідні з Егейським морем Греція і Туреччина.

Завдання ESSI

Суть ESSI полягає в її основному принципі спільних закупівель і спільних операцій. Зокрема, відчутна загроза російських атак на європейський повітряний простір, подібна до тієї, що мала місце під час триваючої російської атаки на Україну, призвела до розширення об'єднаної ініціативи ESSI.

Крім того, вона спрямована на розвиток співробітництва в придбанні, обслуговуванні та ремонті систем протиповітряної та протиракетної оборони. Замість того щоб підтримувати окремі національні системи, що може створити фінансові проблеми для багатьох країн-учасниць, ESSI являє собою основу для розвитку спільного потенціалу. Спільний підхід знижує витрати окремих країн і одночасно підвищує оперативну сумісність.

ESSI не в НАТО

ESSI не залежить від НАТО, оскільки до нього входять нейтральні країни — Австрія і Швейцарія. Однак існує думка, що критика колишнього президента США Дональда Трампа на адресу партнерів по НАТО за невиконання цілей щодо військових витрат стала головним каталізатором участі Греції та Туреччини в ініціативі.

Однак в ініціативі не беруть участі Франція, Італія та Польща, оскільки всі вони залишаються незалежними від оборонного співробітництва. Досі ESSI залишалася політичною ініціативою, "спрямованою на заповнення прогалини в можливостях наземної протиповітряної оборони шляхом придбання готових систем", і тому її експлуатаційну цінність ще належить продемонструвати.

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