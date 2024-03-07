Дістали "Мста-С" на території РФ: бійці "Сталевого кордону" вдарили зграєю FVP-дронів (відео)

Російська армія втратила артилерійську установку вартістю 6 млн дол. Бійці Сил оборони України для удару використали безпілотники, які у сотні разів дешевші за знищену техніку ЗС РФ.

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Бійці бригади "Сталевий кордон" Державної прикордонної служби України (ДПСУ) використали зграю дронів різних типів, щоб вистежити та поцілити по САУ "Мста-С" ЗС РФ. Події відбувались на Харківському відтинку фронту. Про вдалі відпрацювання у соцмережі X (Twitter) написала пресслужба відомства.

У дописі вказується, що по російській артустановці поцілили три FPV-дрони. На відео з місця подій можна побачити атаку з двох ракурсів: "очима" розвідувального безпілотника та "очима" дрона-камікадзе.

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Перші кадри показують російську САУ "Мста-С", яка проїхала полем і сховалась між голими деревами на узліссі. Після цього протягом 30-секундного відео можна побачити три влучання. Після кожного — над місцем атаки здіймається хмаринка диму.

Які пошкодження отримала САУ та чи сталась детонація боєкомплекту, на відео ДПСУ не вказано.

Деякі деталі додав український волонтер Сергій Стерненко. Волонтер повідомив, що атака відбулась завдяки бійцям з підрозділу Chimera "Сталевого кордону". З його слів, російська установка не просто перебувала десь на Харківському напрямку, а стояла на "території так званої Росії". Також наголосив, що "розширюється географія" ударів, які можуть завдавати безпілотники, куплені на гроші українців.

FPV-дрон влучає по Мста-С ЗС РФ Фото: Скриншот

Зазначимо, "Мста-С" — самохідна артилерійська установка, здатна стріляти на відстань від 25 до 30 км (залежно від виду снаряда) і коштує від 4 до 6 млн дол. (орієнтовно). У вересні 2023 року Фокус розповів про нову модель установки, яка надійшла на озброєння ЗС РФ для війни в Україні. Компанія-виробник "Ростєх" вихвалялась, що пристрій став більш влучним і може сам розпізнавати цілі для удару.

FPV-дрони ЗСУ — деталі

Бійці Сил оборони розповіли про інші випадки вдалого використання дронів для полювання на російську техніку. Наприклад, ударні БПЛА перелітали Дніпро і знешкоджували РСЗВ "Град" ЗС РФ на Херсонщині. 6 березня їм вдалось долетіти до Курської області РФ, де вони поцілили по великій нафтобазі. 5 березня в ГУР Міноборони підтвердили, що БПЛА дістались до нафтобази у Бєлгородській області.

Нагадуємо, в Міністерстві стратегічних галузей промисловості України у лютому 2024 року повідомили, що протягом перших двох місяців року вдалось створити 200 тис. FPV-дронів для української армії. 7 березня офіцер 92 бригади ЗСУ заявив, що в українців зросла кількість безпілотників, які використовуються на Бахмутському напрямку.