Достали "Мста-С" на территории РФ: бойцы "Стального кордона" ударили стаей FVP-дронов (видео)

Российская армия потеряла артиллерийскую установку стоимостью 6 млн долл. Бойцы Сил обороны Украины для удара использовали беспилотники, которые в сотни раз дешевле уничтоженной техники ВС РФ.

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Бойцы бригады "Стальной кордон" Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) использовали стаю дронов различных типов, чтобы выследить и попасть по САУ "Мста-С" ВС РФ. События происходили на Харьковском отрезке фронта. Об удачных отработках в соцсети X (Twitter) написала пресс-служба ведомства.

В заметке указывается, что по российской артустановке попали три FPV-дрона. На видео с места событий можно увидеть атаку с двух ракурсов: "глазами" разведывательного беспилотника и "глазами" дрона-камикадзе.

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Первые кадры показывают российскую САУ "Мста-С", которая проехала по полю и спряталась между голыми деревьями на опушке леса. После этого в течение 30-секундного видео можно увидеть три попадания. После каждого — над местом атаки поднимается облачко дыма.

Какие повреждения получила САУ и произошла ли детонация боекомплекта, на видео ГПСУ не указано.

Некоторые детали добавил украинский волонтер Сергей Стерненко. Волонтер сообщил, что атака состоялась благодаря бойцам из подразделения Chimera "Стального кордона". По его словам, российская установка не просто находилась где-то на Харьковском направлении, а стояла на "территории так называемой России". Также отметил, что "расширяется география" ударов, которые могут наносить беспилотники, купленные на деньги украинцев.

FPV-дрон попадает по Мста-С ВС РФ Фото: Скриншот

Отметим, "Мста-С" — самоходная артиллерийская установка, способная стрелять на расстояние от 25 до 30 км (в зависимости от вида снаряда) и стоит от 4 до 6 млн долл.(ориентировочно). В сентябре 2023 года Фокус рассказал о новой модели установки, которая поступила на вооружение ВС РФ для войны в Украине. Компания-производитель "Ростех" хвасталась, что устройство стало более точным и может само распознавать цели для удара.

FPV-дроны ВСУ — детали

Бойцы Сил обороны рассказали о других случаях удачного использования дронов для охоты на российскую технику. Например, ударные БПЛА перелетали Днепр и обезвреживали РСЗО "Град" ВС РФ на Херсонщине. 6 марта им удалось долететь до Курской области РФ, где они попали по большой нефтебазе. 5 марта в ГУР Минобороны подтвердили, что БПЛА добрались до нефтебазы в Белгородской области.

Напоминаем, в Министерстве стратегических отраслей промышленности Украины в феврале 2024 года сообщили, что в течение первых двух месяцев года удалось создать 200 тыс. FPV-дронов для украинской армии. 7 марта офицер 92 бригады ВСУ заявил, что у украинцев возросло количество беспилотников, которые используются на Бахмутском направлении.