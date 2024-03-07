ЗС РФ збільшили кількість страт полонених бійців ЗСУ за останні 4 місяці, - Офіс генпрокурора

Станом на березень 2024 року правоохоронні органи України зафіксували 45 фактів вбивств військовополонених, втім розуміють, що страт набагато більше.

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З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації Україна фіксує факти страти українських бійців російськими окупантами. Втім з кінця 2023 року таких випадків значно побільшало. Про це заявив представник Офісу генпрокурора, начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Денис Лисенко в ефірі телемарафону у четвер, 7 березня.

За його словами, кількість страчених українських захисників зросла саме за останні чотири місяці.

Лисенко повідомив, що правоохоронні органи задокументували 45 випадків вбивств військовополонених. Всі ці факти розслідують у межах 19 кримінальних проваджень.

"Проте всі ми чудово розуміємо, що цих фактів насправді набагато більше, і особливо збільшилась кількість таких фактів саме останнім часом – з листопада минулого року", – заявив представник Офісу генпрокурора.

Водночас Лисенко проінформував про "хороші результати роботи" щодо розслідування останніх фактів вбивства російськими військовими українських захисників на Запорізькому напрямку. Він сподівається, що про цей кейс стане відомо широкому загалу уже найближчим часом, а всі винні постануть перед судом.

Нагадаємо, Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило справжність відео, на якому російські окупанти стратили українського полоненого після слів "Слава Україні!". Кадри з розстрілом Олександра Мацієвського потрапили в мережу 6 березня 2023 року.

6 грудня 2023 року у Києві Мацієвському відкрили пам'ятник. Раніше 24 листопада монумент загиблому встановили в Ніжині Чернігівської області.