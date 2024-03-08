Допоможе вибити РФ: Зеленський назвав зброю, здатну переломити хід війни в Україні (відео)

За словами Володимира Зеленського, без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати — складно проводити й оборонну операцію.

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Президент України Володимир Зеленський назвав головні фактори, що можуть допомогти Україні змінити хід війни. Про це він розповів в інтерв'ю програмі Cinque minuti італійського телеканалу Rai 1.

Зеленський наголосив, що війна України проти цинічного ворога триває і головне, що могло б змінити хід ведення бойових дій, — це сучасна далекобійна зброя або та, яка відповідатиме характеристикам російського озброєння.

"Якщо у тебе є відповідна зброя, і ти можеш відповісти російській армії, яка використовує далекобійну зброю по твоїх цивільних містах. Наприклад, Херсон, вони стоять на іншому березі Дніпра і їх далекобійність більша, ніж у нас. Вони стріляють 20 км плюс, а у нас — до 20 км артилерійський снаряд. Якщо у тебе є далекобійна зброя, ти можеш їх вибити далі", — зауважив очільник держави.

Зеленський навів як приклад, що тільки-но Україна змогла вибити з українських територіальних вод Чорного моря російський флот, тільки-но РФ почала втрачати свої кораблі, багато з цих кораблів відійшли в російські територіальні води.

Раніше президент вже говорив про те, що українській армії необхідна далекобійна зброя. Завдяки їй Сили оборони зможуть не лише звільняти від окупантів українські території, а й успішно виконуватимуть оборонні дії, зберігаючи дистанцію від ворога, вважає Зеленський.

"Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати — складно проводити й оборонну операцію. Це говорить про те, що ти борониш свою землю й не можеш досягти відповідної дистанції, щоб знищити твого ворога. Тобто дистанційну перевагу має ворог", — пояснив глава держави.

Далекобійні ракети для України

Нагадаємо, раніше Британія та Франція надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow та Scalp. Також відомо, що США передали нашим воїнам ракети із дальністю дії до 165 кілометрів — це далекобійні ракети ATACMS.

Наразі тривають дискусії щодо передачі Україні німецьких ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Берлін поки виступає проти, але Україна і союзники закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити відповідне рішення.

Однак, канцлер Німеччини зазначив, що для експлуатації такого озброєння треба залучити німецьких солдатів. Адже, мовляв, не можна створити систему озброєнь, яка матиме дуже широке охоплення, а потім не думати про те, як її можна контролювати.

Втім, військовий експерт Петро Черник зазначив, що змінити хід війни можуть кілька видів далекобійних ракет. Йдеться приблизно про 1,5 тисячі одиниць озброєння у змішаному циклі — Taurus, Storm Shadow та ATACMS.

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Нагадаємо, у цьому самом інтерв'ю італійському телеканалу Володимир Зеленський розповів про атаку РФ по Одесі під час візиту прем'єра Греції. За його словами, він не знає, по кому завдавався удар балістичною ракетою. Сирена звучала нетривалий час.