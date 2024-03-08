Прийшли з почуттям допомоги: віцеспікер парламенту Словаччини заявив, що не вважає РФ агресором

За словами віцеспікера парламенту Андрія Данка, найголовніше завдання Словаччини у війні РФ проти України — не стати безпосереднім учасником бойових дій.

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Лідер ультраправої Словацької народної партії (SNS) і віцеспікер парламенту Андрей Данко заявив, що, на його думку, Росія не є агресором у конфлікті з Україною, а лише відстоює свої національні інтереси. Про це повідомляє видання RTVS.

Данко висловив свою точку зору щодо того, хто є агресором у повномасштабній війні Росії проти України, зазначивши, що "життя не чорно-біле" і вказавши, що в цьому конфлікті "причетні всі, включно з українцями, які не змогли вирішити проблеми з російською національною меншиною".

"Росіяни прийшли на цю територію з почуттям допомоги своїй нації", — підкреслив він.

Однак, коли віцеспікеру парламенту Словаччини нагадали про те, що Росія порушила міжнародне право, вторгаючись в Україну, він зазначив, що й інші країни порушують міжнародне право, зокрема Ізраїль і США.

"Ставати на бік України — це не вихід, Росія не є агресором, вона відстоює свої інтереси", — пояснив лідер SNS.

На думку віцеспікера парламенту Словаччини, головним завданням країни в контексті війни Росії проти України є запобігання поширенню конфлікту на свою територію.

Що говорять у Словаччині про війну в Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 15 лютого заявив, що Росія ніколи не залишить Донбас і Крим, а всі ідеї щодо цього є абсолютно нереальними. Політик переконаний, що військового вирішення російсько-українського збройного конфлікту не існує.

А 25 лютого Фіцо з нагоди другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну заявив, що війна нібито була спровокована "розгулом українських неонацистів", а прагнення Києва стати частиною Північноатлантичного альянсу — це основа для початку Третьої світової.

Крім того, Роберт Фіцо заявив, що Росія ніколи не залишить Донбас і Крим, а всі ідеї щодо цього — абсолютно нереальні.

Також Фіцо заявив, що Словаччина не блокуватиме рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро Європейським Союзом за програмою Ukraine Facility. Також Фіцо заявив, що підтримує євроінтеграційні прагнення України. На що лідер Словацької нацпартії Андрей Данко обурився тим фактом, що прем'єр-міністр Фіцо вже не дотримав своєї передвиборчої обіцянки, що його країна більше не буде підтримувати Україну в плані військової допомоги.

Також словацькі ЗМІ писали, що президент проросійської партії "Словацької національної партії" SNS Андрей Данко "певний час поширював брехню про війну в Україні, яку Росія розв'язала за наказом Володимира Путіна".

Крім того, Андрій Данко, коли був ще спікером парламенту, кілька разів відвідував провідних російських політиків, російську Думу, а також людей із санкційного списку. У 2017 році, коли проти Росії вже були введені перші санкції після анексії Криму, він говорив у російському парламенті про "слов'янську єдність".