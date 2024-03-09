В Міноборони РФ повідомили про атаку 47 дронів: який регіон атакували найбільше (фото)

Безпілотники атакували 13 населених пунктів на території Бєлгородської області. Також було тривожно в Таганрозі та під Волгоградом.

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В ніч на 9 березня РФ атакували 47 літальних апаратів з вибухівкою. Російські сили протиповітряної оборони (ППО) запевнили, що знешкодили усі літальні апарати, які виявили у чотирьох областях. Про деталі атаки розповіли у Telegram-каналі Міністерства оборони РФ.

Росіяни заявили, що території РФ загрожували дрони літакового типу. На думку Міноборони РФ, їх запустили українці і "київський режим".

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БПЛА дістались до наступних областей:

Білгородської — один БПЛА; Курської — два; Волгоградської — три; Ростовської — 41 (наймасованіша загроза).

Зазначимо, відстань від підконтрольної Україні території до кордону з Ростовською областю складає близько 150-200 км. Найвіддаленіша атака відбулась у Волгоградській області — дронам потрібно було пролетіти близько 300 км.

Удар по РФ - які області опинились під атакою БПЛА Фото: Google Maps

Удари по РФ — деталі подій 9 березня

В ніч на 9 березня Фокус розповідав про гучні звуки, які тривожили росіян. На відео, знятих на місці інцидентів, чути вибухи і спрацювання автомобільної сигналізації.

Губернатори російських областей уточнили населені пункти, до яких дістались українські безпілотники.

Губернатор Бєлгородської області Владислав Гладков написав, що за минулу добу БПЛА дістались до 13 сіл, розкиданих по усій території регіону. З його слів, загинуло двоє осіб, одну людину поранено. Пошкодження отримала лінія електропередач, газопровід, автомобіль, а також господарські споруди. Один дрон вдалось збити стрілецькою зброєю, заявив чиновник.

Удари по РФ 9 березня - в які точки дістали у Бєлгородській області Фото: Google Maps

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про уламки безпілотника, які начебто упали на лікарню в Курську. Запевнив, що жоден росіянин не постраждав.

Удари по РФ 9 березня - в які точку дістали в Курську Фото: Скриншот

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв назвав два населені пункти, де помітили БПЛА — Таганрог (на березі Чорного моря, до України — 200 км), село Морозовськ (за 300 км). У соцмережах опублікували орієнтовне місце атаки — поруч розміщено ангари, де ремонтують літак А-50. Також у місцевих пабліках зауважили, що бачили БПЛА, який летить з швидкістю 200 км/год.

Удар по РФ - Таганрог 9 березня Фото: Telegram Удар по РФ - Таганрог 9 березня, опис БПЛА Фото: Telegram

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров не вказав місцевість, куди дістались українські дрони. Натомість коротко повідомив, що "відбито усі атаки, жертв немає" (відстань до України — близько 300 км).

Нагадуємо, останніми днями на території РФ часто лунають вибухи внаслідок атак БПЛА. Наприклад, 6 березня було гучно у Курській області, де стались вибухи на нафтобазі. 8 березня сталась ще одна атака на один з регіонів, яку росіяни назвали "наймасованішою". Згідно з даними Міноборони Росії, над Волгоградською областю збили чотири дрони.