"Ось що таке церква з людьми": Зеленський відреагував на слова Понтифіка про "білий прапор" (відео)

Президент України наголосив, що поваги та подяки варті лише ті, хто зараз допомагає українським військовим вистояти. Адже лише завдяки ЗСУ російські загарбники не просуваються по Європі, захоплюючи та руйнуючи інші країни.

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Російські війська не просуваються вглиб Європи та не тероризують інші країни тільки тому, що зараз їх біля кордонів стримують українські військові. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні в неділю, 10 березня.

"Російські вбивці та катівні не йдуть далі по Європі тільки тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках і під синьо-жовтим прапором. Кожен, хто захищає життя й людей, виконує найпочеснішу місію, яка тільки може бути в умовах такого антилюдського вторгнення", — сказав український лідер.

Глава держави нагадав, що в Україні було багато колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто має зупинитися, щоб війна завершилася. Він зауважив, що, коли російське зло 24 лютого розпочало війну, всі українці стали на захист. Це були люди різних соціальних верств, професій і віросповідання.

"І я дякую кожному українському капелану, які — з армією, в Силах оборони. Там на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і ділом. Ось що таке церква — з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів — десь там займатися віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", — різко відповів Володимир Зеленський, реагуючи на фразу Папи Римського про те, що в умовах конфлікту Україна має знайти в собі хоробрість погодитися на мирні переговори.

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Український лідер також подякував кожному, хто в Україні та з Україною робить усе для того, щоб зберегти життя, усім, хто допомагає та хто справді поруч — діями та молитвами.

Нагадаємо, 9 березня Папа Римський заявив про те, що Україна повинна знайти сміливість викинути "білий прапор" перед Росією. Понтифік вважає, що той, хто зазнає поразки, повинен мати сміливість вести переговори, щоб смерті закінчилися.

Дещо пізніше у Ватикані спробували пояснити слова понтифіка. Святий Престол запевняє, що Папа Франциск "глибоко прихильний" до українського народу, а його висловлювання про "білий прапор" неправильно зрозуміли.