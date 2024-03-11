Узаконюють принцип "війна тільки для бідних": Жорін про бронь від мобілізації по рівню зарплати

За словами заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробовуваннями на фронті, а подібні ініціативи уряду можуть призвести до "катастрофічної ситуації".

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Кабінет міністрів України розробляє нову систему мобілізації, яка враховуватиме рівень заробітної плати для бронювання від військової служби. Зокрема отримати бронь зможуть громадяни, які заробляють від 35 тисяч гривень. Проте заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що відповідні ініціативи та "затягування процесу" можуть призвести до "катастрофічної ситуації". Про це він заявив у своєму Telegram-каналі у понеділок, 11 березня.

"Цей цирк навколо мобілізації досі продовжується. В законопроект таки збираються додати норму про бронь для окремих категорій, в тому числі для тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень", — пише заступник командир 3-ї ОШБр.

За словами Жоріна, замість того, щоб змінити підхід до рекрутингу та підготовки – в уряді "вирішили узаконити принцип війна тільки для бідних".

"Зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробовуваннями на фронті. Через різні й***нуті ініціативи та затягування процесу ми матимемо катастрофічну ситуацію", — наголошує він.

Нагадаємо, 4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує внести зміни до системи бронювання військовозобов'язаних громадян від мобілізації.

Раніше, 1 березня народний депутат Федір Веніславський зазначив, що в новому законопроєкті передбачається бронювання не тільки для держслужбовців, а й низки інших професій, які критично важливі для функціонування держави і суспільства.