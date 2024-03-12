"Перетрофеєна": в ГУР розповіли, звідки у добровольців зброя для наступу на Росію (відео)

За два роки повномасштабного конфлікту росіяни-добровольці змогли отримати в боях зброю російського виробництва.

Related video

Російські добровольці, які прорвали кордон РФ 12 березня, мали "трофейну" або "перетрофеєну" зброю. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що на території України вже два роки триває масштабна війна. За цей час російські добровольці змогли отримати в боях зброю російського виробництва.

Важливо

Знищили сотню "диверсантів" та 20 БТР: росЗМІ відзвітували про "відбиття" атаки РДК (фото)

"Мова йде і про "трофейну" зброю, "перетрофеєну"", – розповів Юсов.

Представник ГУР наголосив на тому, що у складі українських сил безпеки і оборони, використовується зброя українського виробництва. Також він відповів, чому вже не вперше цим батальйонам вдається перетнути кордон РФ. Андрій Юсов звернув увагу на те, що ті, хто охороняють кордон з боку Росії, повинні дати відповіді на те, як все захищено та під контролем, коли російським добровольцям вдається знову і знову повертатись до себе додому і реалізовувати свої задачі.

РДК, Легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон і прорив в РФ

На кордоні з Україною в районі Бєлгородської області 12 березня тривав бій. Легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон прорвалися на територію регіону.

Прикордонна Лозова Рудка, яка розташована на території Бєлгородській області, як зазначив ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, повністю під контролем визвольних сил. У населеному пункті Тьоткіно Курської області також йшли стрілецькі бої.

Також бійці "Легіону "Свобода Росії" помітили захований російський БТР у селі Тьоткіне в Курській області РФ. Після виявлення ворожу техніку підбили влучним ударом.

Нагадаємо, 11 березня авіація ЗСУ знищила пункт управління на танкері під прапором РФ "Механик Погодин". Ворог на судні встановив спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно використовували як платформу для ударів та атак FPV-дронами по території Херсонської області.