"Гібрид антикваріату і сучасних технологій": в Україні модернізували ЗРК "Стріла-10"

Фахівці КБ "Технарі" змогли інтегрувати нову систему оптики, щоб комплекс став ефективним проти російських дронів по типу Zala, Ланцет і Supercam.

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Зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" пройшов модернізацію, яка розширила його можливості в боротьбі з дронами. Про це повідомляє Defence Blog.

В Україні недостатньо сучасних засобів ППО, тому з огляду на дефіцит модернізуються наявні комплекси. Одним з них є ЗРК "Стріла-10", який був представлений у 1970-х роках. Зараз система вважається застарілою і такою, що не відповідає сучасним вимогам на полі бою. Попри те, що ЗРК розробляли як машину для боротьби з цілями на малій висоті, вона практична безсила проти сучасних безпілотників, пишуть у виданні.

Фахівці "КБ Технарі" провели модернізацію старої радянської системи. Для цього вони встановили електрооптичний візир "Валлі" на елементній базі 2023 року. За словами розробника Геннадія Сулдіна, таке поєднання систем дало друге життя ЗРК "Стріла-10".

"Такий дивний гібрид антикваріату та сучасних технологій дав неочікуваний результат — можливості 50-річної "Стріли" раптово розкрилися майже на 100%. Як виявилось, Стріла-10 таки може збивати! Прототип Валлі на 6 тижневих вибробуваннях в бою забезпечив виявлення та знищення 5 п**орських БПЛА Zala, Ланцет і Supercam", — повідомив розробник.

Також він додав, що комплекс "Валлі" почнуть планово постачати підрозділам протиповітряної оборони Півдня.

Нагадаємо, 11 березня ЗМІ писали, що Канада досі не передала Україні ЗРК NASAMS через проблеми з дозволом на експорт від США.

27 лютого у РФ заявили, що ЗРК С-500 є комплексом, здатним перехоплювати гіперзвукові цілі.