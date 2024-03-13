Складна оперативна обстановка: Сирський розповів, куди направили удар ЗС РФ (фото)

Головком ЗСУ зазначив, що незважаючи на зусилля противника, за останні два тижні всі населені пункти на гарячих ділянках фронту залишилися під контролем України.

Related video

Оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Російські окупаційні війська зосередили зусилля в районі населених пунктів Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине, проте всі населені пункти, які хотів захопити противник, залишилися під контролем українських сил. Про це 13 березня повідомив у соцмережах головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Український воєначальник відвідав ділянки фронту, які є головними напрямками для ЗС РФ і де існує загроза просування ворожих військ у глибину позицій Сил оборони.

Сирський зазначив, що останнім часом у районі вищевказаних населених пунктів противник зазнав значних втрат, через що останнім часом активність російських військ на інших ділянках фронту помітно знизилася.

Головком ЗСУ Олександр Сирський на передовій Головком ЗСУ Олександр Сирський на передовій Головком ЗСУ Олександр Сирський. Робота на передовій Головком ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з українськими бійцями на передовій Головком ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умеров

За словами головкома, це сталося внаслідок вчасно ухвалених рішень щодо стабілізації лінії оборони, посилення цих ділянок фронту, а також завдяки ротації небоєздатних частин, мужності та стійкості українських захисників.

"Після детального аналізу та оцінки обстановки разом із командирами та офіцерами штабу було ухвалено всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що надалі забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту", — підкреслив Сирський.

Водночас, зазначив головком ЗСУ, існують питання, які потребують вирішення на місцях, тому робота на передовій триває.

Раніше повідомлялося, що російські війська зменшили інтенсивність наступу на один із ключових населених пунктів у Донецькій області — Часів Яр. Як зазначив військовий експерт Сергій Кузан, причиною зниження активності стала нестача резервів у армії РФ.