Ракетний удар по Кривому Рогу: стали відомі особи загиблих (фото)

За даними місцевого медіа, одна з жертв у момент атаки говорила з братом телефоном, проте дзвінок обірвався. Її двоє дітей, які перебували поруч, були доставлені в лікарню.

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Увечері 12 березня російські окупанти запустили по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області ракети. У результаті це призвело до загиблих і постраждалих. У місцевому медіа "СВОЇ | Кривий Ріг" розповіли, хто саме став жертвами ворожого терору.

Станом на 13:36 зафіксовано вже 5 загиблих громадян, про що повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Однією з жертв учорашньої трагедії є 55-річна Анжела Чувпило. Вона в момент ракетного удару поверталася додому, однак так і не встигла дістатися. Її тіло, яке лежало на вулиці, пізніше впізнав син.

Також загинула 47-річна Валентина Брижа. Після отриманих поранень її встигли доставити в лікарню, однак лікарі не змогли врятувати життя жінки. Вона померла в медичному закладі.

Третьою загиблою внаслідок ракетного удару стала 45-річна Наталія Ніколаєва. Під час атаки вона перебувала вдома разом із двома синами і говорила телефоном зі своїм братом. Поранених дітей госпіталізували, але жінка від отриманих травм померла.

"Серед убитих росією — двоє чоловіків. Тіло одного з них настільки обгоріло, що його особу досі встановлюють", — ідеться в повідомленні.

Стали відомі імена жертв ракетного удару по Кривому Рогу Фото: Свої | Кривий Ріг / Telegram Стали відомі імена жертв ракетного удару по Кривому Рогу Фото: Свої | Кривий Ріг / Telegram

Окремо було зазначено, що 14 березня в місті оголосили день скорботи за загиблими.

Нагадаємо, увечері 12 березня Збройні сили Російської Федерації вдарили ракетами по Кривому Рогу. Місцева влада заявила про три влучання. Ворожа ракета влучила в житлову дев'ятиповерхівку.

На ворожий терор у Кривому Розі також відреагував президент Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що зло не залишиться безкарним і Росія обов'язково отримає відповідь на свої дії.