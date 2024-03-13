Росіяни почали скуповувати українські паспорти на чорному ринку заради ВНП у ЄС, — ЗМІ

Ціни — від кількох тисяч рублів до 10 тисяч доларів, зазначають журналісти. Пропонуються український біометричний паспорт та інші "чисті" документи з потрібними штампами. Чоловічі паспорти продають дешевше за жіночі.

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Громадяни РФ в ЄС, а також жителі пострадянських країн стали купувати підроблені українські паспорти та інші документи, що засвідчують особу, на чорному ринку. Про це повідомляє російське видання "Фонтанка".

У мережі є безліч пропозицій про купівлю паспорта громадянина України, закордонного паспорта та українського свідоцтва про народження. Ціни — від кількох тисяч рублів до 10 тисяч доларів. Продавці стверджують, що покупець отримає український біометричний паспорт і "чисті" документи з потрібними відмітками.

В одному з оголошень ідеться про те, що паспорт нібито виготовляють з оригінальних бланків, а дані "за зв'язками" заносять до держреєстру.

"Ви отримуєте ІПН і свідоцтво про народження, яке теж занесено до реєстру РАЦСу", — стверджується в одному з таких оголошень. Серію та номер паспорта наносять перфораційним принтером, а на сторінках є всі необхідні штампи.

Одна з авторок журналістського розслідування зв'язалася з т.зв. продавцями. Журналістка представилася російською громадянкою, яка переїхала до Грузії. За легендою, у РФ на неї завели справу про "дискредитацію армії" і за участь у протестах, тепер потрібні документи, щоб отримати посвідку на проживання в ЄС.

На це прохання надійшла пропозиція придбати біометричний паспорт за 9 тисяч доларів, а також підроблене свідоцтво про народження та закордонний паспорт за 2350 тисяч. Ще один продавець готовий надати повний пакет документів, ціну не назвав, але вимагав передоплату — тисячу доларів. Примітно, що чоловічі паспорти продають дешевше за жіночі. З'ясувалося також, що жителі Туреччини та Сирії часто вдаються до подібних послуг заради посвідки на проживання в країнах ЄС.

Журналісти зв'язалися з клієнткою, яка купила підроблені документи та за ними переїхала до Латвії, намагаючись отримати ВНЖ. Закордонний паспорт України та свідоцтво про народження обійшлися їй у 2,5 тисячі доларів. Документи вислали на пошту через кілька тижнів після оплати, знайти продавців підроблених документів допомогли знайомі.

Жінка розповіла, що переїжджала з потоком українських біженців. За її словами, бесіда зі співробітниками прикордонної служби була найстрашнішою. Але зрештою повірили.

Підробити біометричний паспорт неможливо

Автори публікації посилаються на слова міграційного юриста Анни Адаєвської, яка сказала, що підробити біометричний паспорт неможливо. Але скористатися іншими документами для перетину кордону реально.

За її словами, перетнути кордон ЄС можна, вказавши, що внутрішній паспорт загублено, але є свідоцтво про народження і закордонний паспорт. Інший юрист повідомив, що в ЄС перевіряють документи з увагою, а подібні історії, швидше, поодинокі.

Нагадаємо, що українські мігранти потрапили в рабство в Португалії. Шахраї наймали на роботу малозабезпечених людей, забирали паспорти та утримували зарплату.

Також повідомлялося, що у квітні 2023 року СБУ в Запоріжжі викрила зловмисників, які робили "українські паспорти" для росіян.