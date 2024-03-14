ЗС РФ можуть прорвати фронт: полковник ЗСУ розповів, від чого це залежить

Проривання фронту відбувається тоді, коли бійці просуваються в одній точні по ширині близько трьох кілометрів, а по глибині до п'яти, розповів військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що ворог тисне, проте не має успіху.

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Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Збройні сили Російської Федерації можуть здійснити прорив на фронті, проте за словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Петра Черника, у ворога недостатньо для цього ресурсів. Про це він повідомив у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, противник "немає за рахунок кого і чого здійснити прорив на тих чи інших ділянках фронту". Експерт вважає, що якби окупанти мали ресурси для цього, то вже давно б їх застосували.

"Росіяни можуть заміщати на добу 1000-1200 осіб, більше не можуть. І допоки Путін не буде перепризначений на посту президента й не буде залучена концепція "вставай, страна огромная", я не розумію в який спосіб вдасться щось проривати по-справжньому", — сказав Петро Черник.

Він наголосив, що проривання — це коли відбувається просування в одній точні по ширині близько трьох кілометрів, а по глибині — п'яти кілометрів. Експерт розповів, що це оперативні показники роботи полку, проте наразі нічого подібного не спостерігається. Проте росіяни тиснуть та мають локальні успіхи. Натомість ворог не отримує великі успіхи після захоплення Авдіївки Донецької області.

Черник зауважив, що подібні повідомлення щодо небезпеки раптового прориву — це тиск на свідомість власного населення, істеблішменту. Проте, на його думку, це правильно, оскільки люди ухвалюють рішення під дією різноманітних інформаційних чинників. Він додав, що ворог атакує, проте не має ініціативи на фронті.

Загроза раптового прориву на фронті: що кажуть в ISW

Аналітики ISW у звіті за 13 березня розповіли, що брак боєприпасів на фронті може підірвати оборонну готовність і створює сприятливі умови для отримання ворогом стратегічної переваги та здійснення раптового прориву. В Інституті вивчення війни вважають, що прорив ЗС РФ може статися, якщо й надалі скорочуватиметься допомога ЗСУ.

Нагадаємо, 13 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на сході оперативна обстановка залишається складною. З його слів, активність противника знизилася через значні втрати.