ВС РФ могут прорвать фронт: полковник ВСУ рассказал, от чего это зависит

Прорыв фронта происходит тогда, когда бойцы продвигаются в одной точке по ширине около трех километров, а по глубине до пяти, рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что враг давит, однако не имеет успеха.

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Аналитики Института изучения войны заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации могут осуществить прорыв на фронте, однако по словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Петра Черника, у врага недостаточно для этого ресурсов. Об этом он сообщил в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, противнику "нет за счет кого и чего осуществить прорыв на тех или иных участках фронта". Эксперт считает, что если бы оккупанты имели ресурсы для этого, то уже давно бы их применили.

"Россияне могут замещать в сутки 1000-1200 человек, больше не могут. И пока Путин не будет переназначен на посту президента и не будет задействована концепция "вставай, страна огромная", я не понимаю каким образом удастся что-то прорывать по-настоящему", — сказал Петр Черник.

Он отметил, что прорыв — это когда происходит продвижение в одной точке по ширине около трех километров, а по глубине — пяти километров. Эксперт рассказал, что это оперативные показатели работы полка, однако пока ничего подобного не наблюдается. Однако россияне давят и имеют локальные успехи. Зато враг не получает большие успехи после захвата Авдеевки Донецкой области.

Черник отметил, что подобные сообщения об опасности внезапного прорыва — это давление на сознание собственного населения, истеблишмента. Однако, по его мнению, это правильно, поскольку люди принимают решения под действием различных информационных факторов. Он добавил, что враг атакует, однако не имеет инициативы на фронте.

Угроза внезапного прорыва на фронте: что говорят в ISW

Аналитики ISW в отчете за 13 марта рассказали, что нехватка боеприпасов на фронте может подорвать оборонительную готовность и создает благоприятные условия для получения врагом стратегического преимущества и осуществления внезапного прорыва. В Институте изучения войны считают, что прорыв ВС РФ может произойти, если и в дальнейшем будет сокращаться помощь ВСУ.

Напомним, 13 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что на востоке оперативная обстановка остается сложной. По его словам, активность противника снизилась из-за значительных потерь.