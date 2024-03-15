РФ залучає резерви для наступу: чи зможуть окупанти пробити оборону ЗСУ, — ISW

У звіті йдеться про те, що багато з цих резервів призначалися для прориву української оборони, а не для підтримки поточних російських наступальних операцій.

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Російські війська направляють технічні та оперативні резерви, щоб підтримати темп наступу на сході України. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 14 березня йдеться про те, що військовий оглядач Костянтин Машовець у Facebook повідомив, що російське військове командування виділяє тактичні та оперативні резерви для наступу на Лиманському напрямку, у районі Бахмута, а також на заході та південному заході Донецької області, щоб не допустити подальшої стабілізації лінії фронту українськими силами в цих районах.

Машовець заявив, що багато з цих резервів призначалися для прориву української оборони, а не для підтримки поточних російських наступальних операцій.

Повідомляється, що ЗС РФ нещодавно направили додаткові підрозділи 3-го армійського корпусу для бойових дій на південний захід від Бахмута. Також було відправлено невказаний резервний полк 20-ї мотострілецької дивізії та 10-й танковий полк для бойових дій на південний захід від Донецька.

Крім того, як ідеться у звіті, частини 272-го мотострілецького полку вирушили на Лиманський напрямок.

Машовець додав, що окупанти все ще володіють резервами для подальшої активізації наступальних операцій, але цих резервів, ймовірно, буде недостатньо, щоб зруйнувати оборону України.

У ISW заявили, що ЗС РФ раніше з середини 2022 року щосили намагалися досягти поступового незначного тактичного успіху в Україні. Введення резервів саме по собі не змінює перспектив досягнення значущих в оперативному відношенні успіхів. Так, окупанти ще не демонстрували здатність проводити механізовані маневри для швидкого захоплення великих ділянок території.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що майже всі сухопутні війська РФ перебувають в Україні. За словами генсека Альянсу, погрози Кремля на адресу Фінляндії нічим не аргументовані, адже більша частина сил Москви перебуває в Україні. Ба більше, зараз Гельсінкі у більшій безпеці після вступу до організації.

Також журналіст Юрій Бутусов розповів, що ЗС РФ вразили 2 пускові установки Patriot, загинуло 9 бійців ЗСУ. Радар і командний пункт ЗРК Patriot уціліли. За даними журналіста, боєздатність усієї батареї можна буде незабаром відновити. Утім, замінити кваліфікованих операторів, які загинули, неможливо.