"Перемололи одну чотирнадцяту": експерт розповів, скількох окупантів залишилося знищити

Росіян "гнатимуть" в окопи та наступ після закінчення президентських виборів. Ворог може формувати свої підрозділи за Уралом, розповів експерт з військових питань Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

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Збройні сили України знищили одну чотирнадцяту частину мобілізаційного потенціалу Російської Федерації. Про це повідомив експерт з військових питань Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій в інтервʼю OBOZ.UA.

Він зауважив, що українські військові роблять усе, аби зупинити окупантів.

"На сьогодні ми перемололи лише одну чотирнадцяту частину всього мобілізаційного потенціалу РФ. Людський ресурс у них близько 10-14 мільйонів", — сказав Ігор Козій.

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Експерт наголосив, що після закінчення президентських виборів у Росії громадян "і далі гнатимуть в окопи, у наступ".

Козій розповів, що ЗС РФ можуть формувати свої підрозділи за Уралом, зокрема в Тоцьких таборах ворог може мати дві-три дивізії, чи може до двох армій.

"Важко сказати, чи можуть вони бути добре укомплектованими, чи це просто будуть "м’ясні" армії, але я цього не виключаю", — пояснив він.

З його слів, для цього будуть набиратися люди, а саме близько 200 тисяч на кожну армію.

"Якщо я не помиляюся, було заявлено про 500 тисяч мобілізованих", — додав він.

Нагадаємо, 15 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ могли втратили понад 350 тисяч військових. З його слів, Росія платить високу ціну за малі здобутки.

13 березня у пресслужбі 3-ї ОШБр розповіли, що продовжують знищувати окупантів на Авдіївському напрямку. Зокрема, було ліквідовано понад 500 росіян та низку одиниць військової техніки.