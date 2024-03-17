Росія глушить GPS у Європі: де ЗС РФ розташували системи РЕБ (карта)

OSINT-аналітики зазначають, що від дії російських систем РЕБ страждають як цивільні літаки, так і військові повітряні судна. Цей електронний вплив може стати найсильнішим, починаючи з грудня 2023 року, коли Росія атакувала мобільні мережі України.

Related video

Системи РЕБ у Калінінграді продовжують працювати на повну потужність і охоплюють дедалі більше територій. Про це заявив OSINT-аналітик Markus Jonsson, написавши відповідний пост на своїй сторінці в соціальній мережі Х (раніше — Twitter).

За його словами, щонайменше у 873 літаках не працювало навігаційне обладнання. Кожен із них — пасажирський літак, заповнений цивільними. Так, Ryanairs SP-RKS перебував без GPS протягом щонайменше 2 годин у районі Вільнюса.

Крім того, серед літаків, які потерпають від активної дії російських систем РЕБ, опинилися і деякі військові повітряні судна.

Сам аналітик також зробив припущення, що вплив російських РЕБ на іноземні літаки цілком може стати найбільш руйнівною електронною атакою з боку РФ, починаючи з грудня 2023 року.

Зазначимо, на початку березня ми писали про те, що Росія глушить GPS-сигнал у Польщі. 1 березня сервіс GPSJAM зафіксував перешкоди сигналу GPS над більшою частиною Польщі, над Балтійським морем і частково над Німеччиною зі Швецією. Ймовірною причиною може бути комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглібськ-2", який росіяни вже випробували раніше в Калінінградській області.

Нагадаємо, 19 січня в ISW писали, що РФ розпочала гібридну війну в Польщі та Балтійському регіоні через блокування сигналу GPS. Дані GPSJAM також демонструють такі самі високі рівні завад GPS у південній частині Балтійського моря та північно-західній і центральній Польщі між 25-27 грудня 2023 року та 10 січня 2024 року.