"Стратегічно важливий": Путін узяв участь у концерті на честь окупації Криму (відео)

Путін під час концерту в Москві заявив, що жителі Донбасу та Криму начебто давно хотіли приєднатися до РФ. За його словами, шлях видався довгим і тяжким.

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Президент РФ Володимир Путін 18 березня з'явився перед російським населенням під час зібрання в центрі Москви. Натовп настільки голосно скандував слова підтримки, що Путін призупинив свою промову, в якій тішився через окупацію Криму та частини Донбасу. Короткий фрагмент опублікували в урядовому Telegram-каналі "RIA Kremlinpool".

Російське населення зібралося на концерт під назвою "10 лет в родной гавани". Під час заходу, організованого для святкування окупації Криму, виступили прокремлівські працівники естради РФ: Сергій Жуков, група "Любе", Поліна Гагаріна. Місце проведення — Червона площа в центрі Москви (відстань від українського кордону — близько 300 км).

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Переобрання Путіна: як світові лідери відреагували на результати виборів в РФ

Крім співаків, на сцені з'явилися політики, які були начебто "суперниками" Путіна на виборах: Микола Харитонов (КПРФ), Леонід Слуцький (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди").

Заява Путіна — деталі виступу 18 березня

О 18:18 у Telegram-каналі написали, що на сцені з'явився ще один учасник концерту — Володимир Путін, який під час так званих "виборів президента" отримав 87% підтримки росіян. Путін пояснив: усе, що робить РФ, відбувається завдяки громадянам РФ.

Після цього населення, яке заповнило всю площу, махало прапорцями й телефонами та почало скандувати: "Росія! Росія!". Виступ Путіна на мить перервався.

Згодом очільник Кремля продовжив: пояснив, що Крим — це "стратегічно важлива територія" та "гордість РФ". На його думку, жителі окупованих українських територій — і півострова, і Донбасу — давно мріяли про "повернення на батьківщину". За словами Путіна, вони висловили своє бажання ще під час "Російської весни", яка відбулася у 2014 році.

"Але ми зробили це. Це також велика подія в історії нашої держави. Ми йдемо та розвиваємося разом, відчуваємо лікоть одне одного", — заявив лідер Кремля.

Путін повідомив, що почала працювати залізниця, яка прямує з Ростова-на-Дону в напрямку Маріуполя та Бердянська: висловив сподівання, що вона дотягнеться до Севастополя.

Зазначимо, 15—17 березня в РФ відбулись так звані "вибори президента", до участі в яких допустили трьох інших кандидатів, крім Путіна. Українські спецслужби прогнозували, що на окупованих територіях колаборанти "намалюють" максимальну підтримку чинному лідеру Кремля — від 75 до 85%.

Водночас частина російських опозиціонерів долучилася до "полудня Навального". У межах цього заходу росіяни прийшли на виборчі дільниці та або просто постояли поруч, або зайшли всередину проголосувати.

Нагадуємо, світові лідери почали публікувати заяви-реакції на псевдовибори в РФ. Зокрема, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чи визнаватиме Путіна законним президентом.