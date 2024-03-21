Генерал ЗС РФ відзвітував, що "кордон на замку": нові деталі рейду добровольців, — ГУР

Представник відомства Андрій Юсов зазначив, що продовження "вдалої операції" на території Росії підтверджує "істерика" у Кремлі. З його слів, ворожі пропагандисти "вже зачастили з заявами з цього приводу".

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Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов розкрив нові подробиці спільної військової операції "Російського добровольчого корпусу", Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону". Про це відомо з ефіру телемарафону від 21 березня.

З його слів, глобальний план російських добровольців — звільнити РФ від "тирана й узурпатора" Володимира Путіна та його диктатури.

"Якщо говорити про цю конкретну операцію, то вона триває. Істерика російських пропагандистів, істерика особисто людини, схожої на Путіна, а також офіційного рота Кремля (Дмитра, — ред.) Пєскова, які вже зачастили просто із заявами з цього приводу, яскраве тому підтвердження", — підкреслив Юсов.

Він пояснив, що попри заперечення Кремля іноземні джерела та міжнародні аналітики підтверджують прорив кордону. У світі знають, що операція добровольців — вдала, а влада Росії бреше.

"Виконана вже низка поставлених цілей: ліквідовано сотні окупантів — понад 600 вбитими та ще більше пораненими, знищено багато техніки. І головне, що операція справді триває. Так, це допомогло в тому числі й Силам безпеки та оборони України", — підтвердив спікер ГУР.

Він зазначив, що перед рейдом у ЗС РФ рапортували про захищеність кордону. За тиждень до початку операції з інспекцією навіть приїжджав російський генерал-полковник Олександр Лапін.

"Він відзвітував, що кордон повністю на замку, ніхто не пройде. Але як ми бачимо, РДК, Легіон "Свобода Росії", Сиббат продемонстрували, що це зовсім не так. І вони змушені були перекидати частини з інших ділянок, в тому числі й з фронту на тимчасово окупованих українських територіях", — розповів Юсов.

Коментар Андрія Юсова (про рейд російських добровольців — з 0:26)

Нагадаємо, російські добровольці озвучили втрати ЗС РФ внаслідок боїв у Бєлгородській та Курській областях.

21 березня влада Грайворонського міського округу закликала мешканців прикордонних територій евакуюватись. Однак невдовзі пост загадково "зник".