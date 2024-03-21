"Є пошкодження": у ГУР прокоментували атаку дронів на аеродром Енгельс

За словами представника розвідки Андрія Юсова, цей аеродром залишається дуже важливим стратегічним об'єктом для Росії, оскільки там базуються бомбардувальники, з яких завдають ракетних ударів по Україні.

Related video

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що атака дронів на військовий аеродром у російському місті Енгельс, яка сталася, призвела до значних пошкоджень. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Самі росіяни в публічних джерелах повідомляють про пошкодження щонайменше двох літаків. Ми будемо поки що обережними, уточнимо, що внаслідок цього інциденту, звісно, є пошкодження, дані збирають", — наголосив він.

Представник ГУР відмовився від коментарів щодо того, хто і яким чином здійснив цю операцію. За його заявою, аеродром в Енгельсі продовжує залишатися важливим стратегічним об'єктом для Росії, оскільки саме там розміщуються бомбардувальники, які здійснюють ракетні удари по території України.

Юсов підкреслив, що аеродром в Енгельсі становить загрозу не тільки для України, а й для країн Європи.

"Певною мірою для Путіна — це стратегічний об'єкт, тому передислокація звідти можлива, але використовувати вони його надалі намагатимуться. Це означає, що і надалі інциденти і на цьому, і на інших об'єктах триватимуть", — наголосив він.

Нагадаємо, що вранці 20 березня представники ГУР Міноборони повідомили, що справді українські БПЛА атакували військовий об'єкт ЗС РФ. Запевнили, що вдалося виконати всі поставлені завдання.

А росЗМІ опублікували нові розповіді свідків надзвичайної події. Зокрема, вони стверджували, що чули від двох до чотирьох вибухів. Вибухи були настільки потужними, що у квартирах тремтіли шибки, — говорили громадяни.