РФ становить найбільшу загрозу Чехії: які країни атакує Путін у разі захоплення України

Парламент Чехії ухвалив резолюцію, у якій заявив про небезпеку від Росії. Палата громад переконана, що Україна може бути завойована в разі припинення постачання військового обладнання.

Related video

У Чеській Республіці оголосили Російську Федерацію найбільшою загрозою державі. Про це йдеться у резолюції, ухваленій парламентом країни.

Палата громад заявила, що нинішній "терористичний режим" у РФ, з його "експансивним характером і зусиллями" поширити вплив на Україну й інші країни ЄС супроводжується воєнними злочинами та становить "найбільшу загрозу безпеці" для Чехії.

У результаті країна має інтерес, аби війна РФ проти України не була успішною, українці захистилися й відновили свою територіальну цілісність, а російський режим був стриманий від подальшої агресії проти Європи.

Важливо

Протриматися до червня: Чехія хоче "вгамувати снарядний голод" ЗСУ, скільки чекати обіцяного

Також у резолюції йдеться про те, що в інтересах Чехії, аби Україна закріпилася у міжнародних структурах, які гарантують безпеку в Європі та світі. Крім цього, в країні заявили про необхідність допомоги України в захисті від агресії РФ.

Натомість припинення постачання військового обладнання може призвести до "завоювання та спустошення" країни російським режимом та заохочення його до подальших дій проти країн ЄС.

Палата громад зауважила, що якби Путін захопив Україну, продовжувалися б його спроби розширити вплив на Балтію і Центральну Європу.

"Путін уже довів, що завоювання однієї території його не зупинить, але він буде це робити й надалі", — додали в повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня у ЗМІ розповіли про те, що Чехія направить Україні нову партію військової допомоги. Йдеться про 300 тисяч артснарядів великого калібру.

18 березня журналісти зауважили, що Чехія використовувала свої контакти часів холодної війни для того, аби забезпечити Україну потрібними боєприпасами. Зусилля чиновників розпочалися ще до початку повномасштабного вторгнення.