В РФ блогерка назвала російських солдат "гарматним м'ясом" і попросила вибачення в українців

Дівчина відкрито заявила, що не розуміє, за що борються військові Російської Федерації і чому уряд не може "потоваришувати" із США, щоб припинити всі бойові дії в Україні. Дівчину затримали.

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У російському Батайську Ростовської області стрімерка Неллі Хом'ячкова образила ЗС РФ. Вона назвала їх "гарматним м'ясом". Дівчину затримали. Про це повідомляє російське видання "Курьер. Среда".

Один із учасників стріму запитав Неллі, як вона ставиться до "СВО-шників".

"Я ненавиджу СВО-шників, це гарматне м'ясо. Ви просто гарматне м'ясо і не розумієте цього. Гарматне м'ясо, яке жеруть і жеруть жирні ці. Ви здохнете, і ви здихаєте там, 80% там просто здихають, це бійня. Ви не досягнете слави, ви не досягнете грошей, ви йдете на смерть! Бо ви ніхто. Сенс того, що ви йдете на смерть? Сенс, що ви йдете на якісь обіцянки тупі та грубі, і вмираєте?" — висловилася стримерка.

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Вона додала, що не розуміє, за що борються військові Російської Федерації і чому уряд не може "потоваришувати" з представниками Сполучених Штатів Америки, щоб припинити всі бойові дії в Україні та знайти "компроміси".

Після цього вона "попросила" вибачення в українців, аргументувавши це тим, що ЗС РФ мають "відійти" з території держави.

"За що ви боретесь? Ви інстинктивно пішли туди. За що ви воюєте? Чому ви не можете потоваришувати з Америкою? Треба сказати Америці, що вибачте, ми не праві, давайте дружити. Потрібно просто сказати "вибачте, вибачте, Україно", — закінчила Неллі.

На сміливі заяви дівчини поскаржилися інші російські користувачі і до блогерки вже за кілька годин навідалися представники Слідкому.

Після перевірки факту виголошення фрази, відпущеної у бік Збройних сил Росії, мешканку Батайська Неллі Хом'ячкову було затримано для надання свідчень щодо інциденту.

Нагадаємо, що блогерка Алхім оскандалилася через відео під пісню росіянки на тлі загиблих бійців ЗСУ. Користувачі соцмереж розкритикували Анну Алхім за ролик із Хмельницького під пісню російською мовою. Дівчина, зі свого боку, заявила, що не озиралася довкола в процесі зйомки.

Раніше, 27 жовтня 2023, блогеру з Дрогобича, який публічно обзивав українських військових злочинцями і закликав створювати свої "територіальні громади", висунули обвинувачення.