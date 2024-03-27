Shahed атакували три області України: є руйнування та постраждалі (фото)

Окупанти запустили 13 ударних дронів, із яких вдалося знищити десять. Протиповітряна оборона працювала в Харківській, Сумській і Київській областях, розповів командувач ПС Микола Олещук.

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У ніч із 26 на 27 березня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram.

"Уночі 27 березня 2024 року противник атакував ударними БПЛА типу Shahed із Курської області, що в РФ. Усього застосовано 13 ворожих безпілотників", — сказав Микола Олещук.

Він зауважив, що українська протиповітряна оборона знищила десять дронів у Харківській, Сумській і Київській областях.

За словами Миколи Олещука, до відбиття ворожого повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил і ЗСУ.

Вибухи в Харківській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що о 3:15 російські військові атакували Ізюм за допомогою БПЛА. У результаті цього пошкодження зазнала будівля закладу освіти й приватний будинок. Також поранення отримав 62-річний охоронець, обійшлося без госпіталізації.

Наслідки обстрілу в Харківській області Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Наслідки обстрілу в Харківській області Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Вибухи в Київській і Сумській областях

На момент виходу публікації пресслужби Київської та Сумської області не повідомляли про можливі вибухи чи роботу ППО в регіонах.

Нагадаємо, 27 березня речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти можуть час від часу продовжувати точковий терор, запускаючи ракети "Циркон" із підвищеною дальністю. За її словами, у разі пусків "цирконів" область червоних маркерів на карті повітряних тривог поширюватиметься від півдня до півночі країни.

26 березня представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що для того, аби запобігти атакам ворога балістикою з тимчасово окупованого Криму, потрібно знищити пускові установки ЗС РФ на півострові. Він зауважив, що наразі Україна досліджує можливості щодо ліквідації цих обʼєктів.