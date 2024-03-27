Shahed атаковали три области Украины: есть разрушения и пострадавшие (фото)

Оккупанты запустили 13 ударных дронов, из которых удалось уничтожить десять. Противовоздушная оборона работала в Харьковской, Сумской и Киевской областях, рассказал командующий ВС Николай Олещук.

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В ночь с 26 на 27 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Об этом сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram.

"Ночью 27 марта 2024 года противник атаковал ударными БПЛА типа Shahed из Курской области — РФ. Всего применено 13 вражеских беспилотников", — сказал Николай Олещук.

Он отметил, что украинская противовоздушная оборона уничтожила десять дронов в Харьковской, Сумской и Киевской областях.

По словам Николая Олещука, к отражению вражеского воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и ВСУ.

Взрывы в Харьковской области

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что в 3:15 российские военные атаковали Изюм с помощью БПЛА. В результате этого повреждения получило здание учебного заведения и частный дом. Также ранения получил 62-летний охранник, обошлось без госпитализации.

Последствия обстрелов в Харьковской области Фото: Олег Синегубов / Telegram

Последствия обстрелов в Харьковской области Фото: Олег Синегубов / Telegram

Взрывы в Киевской и Сумской областях

На момент выхода публикации, пресс-службы Киевской и Сумской области не сообщали о возможных взрывах или работе ПВО в регионах.

Напомним, 27 марта пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты могут время от времени продолжать точечный террор, запуская ракеты "Циркон" с повышенной дальностью. По ее словам, в случае пусков "Цирконов" область красных маркеров на карте воздушных тревог будет распространяться от юга до севера страны.

26 марта представитель Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук заявил, что для того, чтобы предотвратить атаки врага баллистикой из временно оккупированного Крыма, нужно уничтожить пусковые установки ВС РФ на полуострове. Он отметил, что сейчас Украина исследует возможности по ликвидации этих объектов.