Коаліція бронетехніки для ЗСУ: в Міноборони розкрили деталі ініціативи

У нову коаліцію увійшло пʼять партнерів, яку очолює Польща та Велика Британія. Після першого засідання сторони створили чотири синдикати, де будуть українські представники.

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У Варшаві відбулося відкриття Коаліції бронетехніки на підтримку України. Перше засідання дозволило виробити консолідовану позицію для посилення технічного парку ЗСУ новими зразками бронетехніки та їх ремонту. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

26 березня в польській столиці відбулася перша зустріч Коаліції бронетехніки, яку створила Польща та Німеччина. Її підтримала Велика Британія, Швеція та Італія. Українську делегацію очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За результатами засідання було створено чотири синдикати, у кожному з яких буде український представник:

постачання бронетехніки техніки та боєприпасів до неї;

технічне обслуговування та ремонт;

підготовка екіпажів і технічного персоналу;

відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

"Коаліція бронетехніки має на меті посилити броньований щит Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська в боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки й озброєння, наданих нам союзниками", — повідомив Гаврилюк.

Польський БМП Rosomak у ЗСУ Фото: скриншот

Він також додав, що ініціатива союзників є дуже важливою, бо в ЗСУ є проблема з ремонтом іноземної техніки. Тому коаліція може створити в Україні ремонтну базу західної бронетехніки. Також танкова коаліція показала вже свій потенціал для розвитку співпраці у сфері бронетехніки.

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У новій коаліції планують розробити дорожню карту, яка відповідатиме стратегії розвитку ЗСУ. В довгостроковій перспективі країни Танкової коаліції та Коаліції бронетехніки допоможуть у створенні майбутнього бронетанкового парку в ЗСУ та налагодять із Україною інноваційно промислове партнерство.

Нагадаємо, 13 грудня 2023 року в Британії розказали, як нарощуватимуть можливості ВМС України в межах морської Коаліції.

Фокус робив добірку ситуацій, коли життя захисників зберігала бронетехніка.