Обстріл України 250 повітряними цілями одночасно: в Defense Express оцінили, наскільки це можливо

За словами аналітика, за весь період повномасштабного вторгнення РФ рекордна кількість запущених далекобійних засобів ураження коливалася в районі 150 одиниць і подібних запусків було тільки двічі.

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В інформаційному просторі України наразі з’явилася інформація про запуск одночасно 200-250 повітряних цілей протягом найближчої доби. Таке припущення ЗМІ 27 березня прокоментував військовий експерт, головний редактор аналітичного порталу Defense Express Олег Катков в ефірі "Київ24".

Він зазначив, що зазвичай чогось "доброго" від держави-агресора чекати не варто, проте оцінка запуску повітряних цілей обсягом 200-250 одиниць — об’єктивно дуже складне для реалізації завдання.

"Не можна сказати, що це неможливо, але надто складно, навіть зважаючи на ті сили і можливості, які є у Росії та які вона демонструє", — підкреслив експерт.

Катков нагадав, що за весь період повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну рекордна кількість запущених далекобійних засобів ураження коливалася в районі 150 одиниць, і таких запусків за всі понад два роки війни було тільки двічі.

"Останнім часом ворог продемонстрував, що може бити серіями з трьох атак протягом чотирьох днів, бо у нього є певна концентрація сил і засобів у часі. Крім того, він показує, що прагне бити по об’єктах саме комбінуючими атаками", — зауважив експерт.

Проте він зазначив, що українці, які звикли і до хайпових поширень інформації, і до фейків, мають вже виробити в собі фільтр певного скепсису стосовно тих чи інших повідомлень.

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Нагадаємо, Фокус писав, що, за словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, на третій рік повномасштабної війни варто усвідомлювати, що попередження про небезпеку актуальні постійно, попри день тижня.

При цьому 27 березня вона повідомила, що росіяни можуть проводити точковий терор, використовуючи ракети "Циркон" із підвищеною дальністю, зокрема по Києву та області.