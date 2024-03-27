"Тільки в рідкісних випадках": удар "Цирконом" може свідчити про дефіцит інших ракет у РФ (відео)

За словами спікера Повітряних сил Іллі Євлаша, "Циркон" — це доволі складна ракета, дуже дорога і потужна. Її запуск може бути експериментом, щоб перевірити ППО України.

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Можливе застосування Росією гіперзвукових ракет "Циркон" може означати, що у ЗС РФ дефіцит інших типів ракет. Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив речник Повітряних Сил України Ілля Євлаш.

За його словами, РФ також може перевіряти систему ППО України.

Євлаш зазначив, що в науково-дослідному експертному центрі ще встановлюють, чи дійсно під час останніх атак по Україні окупанти використовували ракету "Циркон".

"Те, що вони їх застосовують, найімовірніше, свідчить про те, що в них уже є дефіцит зброї, інакше вони б їх не використовували. Взагалі цей тип ракет є протикорабельним, і він застосовується тільки в рідкісних випадках, використовують різні пускові установки, типу "Бастіон", "Бал". Однак ми можемо сказати про те, що, якби в них, наприклад, було достатньо іншого типу ракет — крилатих ракет "Калібрів", "Іскандерів", інших ракет — вони б застосовували їх", — сказав Євлаш.

За його словами, "Циркон" — це досить складна ракета, дуже дорога і потужна. Її запуск може бути експериментом, щоб перевірити ППО України.

"Де, що і як захищено, що як прикрито, щоб надалі вже використовувати це під час планування їхніх подальших повітряних атак", — сказав Євлаш.

Ілля Євлаш про застосування ракети "Циркон"

Нагадаємо, експерти розвіяли міф про російські "гіперзвукові" ракети. Російським інженерам, вважає польський аналітик Максиміліан Дура, дійсно вдалося розробити гіперзвуковий реактивний двигун для ракет. Однак "Циркон" виходить на ударну траєкторію на дозвуковій швидкості.

Також у ВМС розповіли про полювання на пускові установки ракет "Циркон". За словами спікера ВМС Дмитра Плетенчука, виявлення відповідних пускових установок є складним завданням для українських захисників, оскільки вони постійно змінюють місце дислокації.