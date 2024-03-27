Черги військовозобов'язаних і труднощі зі встановленням діагнозів: МОЗ перевірив роботу ВЛК у Києві

Перевірка показала, що деякі ВЛК працювали до 14:30. Також є питання щодо кваліфікації представників комісій. Водночас стверджується — перевірки триватимуть.

Related video

Міністерство охорони здоров'я перевірило роботу десяти позаштатних військово-лікарських комісій (ВЛК) при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у місті Києві. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ.

Метою перевірки стали організації роботи ВЛК, виконання вимог згідно з пакетом Програми медичних гарантій та наказом Міноборони № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Результати проведеної роботи сприяли виявленню низки питань, які потрібно пропрацювати для удосконалення роботи ВЛК. Зокрема відомо, що досі спостерігаються черги військовозобов’язаних. У деяких ВЛК можна здійснити запис лише на перший візит, а після цього процедура управління чергою в закладі проводиться хаотично і в порядку живої черги. Також надходять скарги на неоптимальний графік роботи комісії — це здебільшого з 8:00–9:00 до 14:30–16:00 у будні. У деяких випадках відбувалося направлення на дообстеження, причому їх видача лікарем здійснювалася в одноосібному порядку, без погодження з керівником ВЛК.

Лікарі, які нещодавно почали працювати у складі ВЛК, повідомили про труднощі при встановленні деяких діагнозів військовозобов’язаним. Також відомо про випадки, коли у зв'язку з відсутністю досвіду членів комісії фіксувалися недоліки у веденні документації. До того ж інколи в експертних документах вказувалися клінічні діагнози, а не експертні.

У МОЗ також додали, що залишається багато паперових документів, у яких переносяться однакові відомості з одного документу в інший. Також у деяких випадках порушувалась робота спеціалістів, коли одночасно проводиться огляд військовозобов’язаних у спільному кабінеті (хірург, дерматолог, офтальмолог). Крім того, у багатьох комісіях проводиться одночасно огляд приписників і військовозобов’язаних, що зумовлює додаткове навантаження.

Оптимізація роботи ВЛК

За рекомендацією МОЗ Київська міська військова адміністрація, ТЦК і медичні заклади проведуть оцінку навантаження на роботу ВЛК, а також визначать додаткові заклади охорони здоров’я для проведення медичних оглядів військовозобов’язаних або продовження графіків роботи ВЛК. Буде продовжено контроль питання обґрунтованості скерувань військовозобов’язаних на проведення обстеження та випадки затягування проходження ВЛК. Держава буде постійно контролювати організацію роботи ВЛК, зокрема якості медичних оглядів та терміни їх проходження. В інших областях роботу комісій також перевірять.

У МОЗ також нагадали, що громадяни, які стали свідками порушення під час проходження ВЛК у цивільних медзакладах, можуть повідомити про це за телефоном: 0 800 60 20 19. Міністерство надалі планує інформуватиме відповідні військові адміністрації та правоохоронні органи про отримані скарги щодо роботи ВЛК, адже їхня робота має проводитись виключно у правовому полі.

Нагадаємо, що 6 березня у Міністерстві оборони опублікували перелік важких захворювань, які дають змогу оскаржити висновок ВЛК.

Також 16 січня адвокат Роман Сімутін розповів, чи можна оминути медогляд та отримати відстрочку.