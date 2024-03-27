Очереди военнообязанных и трудности с установлением диагнозов: Минздрав проверил работу ВВК в Киеве

Проверка показала, что некоторые ВВК работали до 14:30. Также есть вопросы по квалификации представителей комиссий. При этом утверждается — проверки будут продолжаться.

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Министерство здравоохранения проверило работу десяти внештатных военно-врачебных комиссий (ВВК) при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в городе Киеве. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Минздрава.

Целью проверки стали организации работы ВВК, выполнение требований согласно пакету Программы медицинских гарантий и приказом Минобороны № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Результаты проведенной работы способствовали выявлению ряда вопросов, которые нужно проработать для усовершенствования работы ВВК. В частности известно, что до сих пор наблюдаются очереди военнообязанных. В некоторых ВВК можно осуществить запись только на первый визит, а после этого процедура управления очередью в заведении проводится хаотично и в порядке живой очереди. Также поступают жалобы на неоптимальный график работы комиссии — это в основном с 8:00–9:00 до 14:30–16:00 в будни. В некоторых случаях происходило направление на дообследование, причем их выдача врачом осуществлялась в единоличном порядке, без согласования с руководителем ВВК.

Врачи, которые недавно начали работать в составе ВВК, сообщили о трудностях при установлении некоторых диагнозов военнообязанным. Также известно о случаях, когда в связи с отсутствием опыта членов комиссии фиксировались недостатки в ведении документации. К тому же иногда в экспертных документах указывались клинические диагнозы, а не экспертные.

В Минздраве также добавили, что остается много бумажных документов, в которых переносятся одинаковые сведения из одного документа в другой. Также в некоторых случаях нарушалась работа специалистов, когда одновременно проводится осмотр военнообязанных в общем кабинете (хирург, дерматолог, офтальмолог). Кроме того, во многих комиссиях проводится одновременно осмотр приписчиков и военнообязанных, что приводит к дополнительной нагрузке.

Оптимизация работы ВЛК

По рекомендации Минздрава Киевская городская военная администрация, ТЦК и медицинские учреждения проведут оценку нагрузки на работу ВВК, а также определят дополнительные учреждения здравоохранения для проведения медицинских осмотров военнообязанных или продления графиков работы ВВК. Будет продолжен контроль вопроса обоснованности направлений военнообязанных на проведение обследования и случаи затягивания прохождения ВВК. Государство будет постоянно контролировать организацию работы ВВК, в том числе качества медицинских осмотров и сроки их прохождения. В других областях работу комиссий также проверят.

В Минздраве также напомнили, что граждане, которые стали свидетелями нарушения при прохождении ВВК в гражданских медучреждениях, могут сообщить об этом по телефону: 0 800 60 20 19. Министерство в дальнейшем планирует информировать соответствующие военные администрации и правоохранительные органы о полученных жалобах относительно работы ВВК, ведь их работа должна проводиться исключительно в правовом поле.

Напомним, что 6 марта в Министерстве обороны опубликовали перечень тяжелых заболеваний, которые позволяют обжаловать заключение ВВК.

Также 16 января адвокат Роман Симутин рассказал, можно ли обойти медосмотр и получить отсрочку.