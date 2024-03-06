Как обжаловать заключение ВВК: Минобороны обнародовало перечень тяжелых болезней
Травма, из-за которой теряется боеспособность более чем на 60 дней, считается тяжелой. Штатные и внештатные ВВК не устанавливают степень ее тяжести.
Военнослужащие после получения ранения проходят военно-врачебную комиссию. Они могут обжаловать ее заключение, если с ним не согласны. Об этом сообщили в Минобороны.
Обжаловать заключение ВВК, если лицо считает, что степень тяжести ранения (травмы) определена неправильно, можно по следующему алгоритму:
- нужно написать письменное обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы;
- после этого командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию (ВКК), которая принимает решение.
Травмы, которые считаются тяжелыми
Любая травма, из-за которой утрачивается трудоспособность более чем на 60 дней, считается тяжелой. При этом установление степени тяжести травмы не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК.
Травмы, тяжелые по характеру полученных повреждений:
- закрытые и открытые переломы длинных костей конечностей;
- множественные переломы пястных и плюсневых костей;
- повреждения крупного кровеносного сосуда, а именно аорты, сонной, подключичной, плечевой, бедренной, подколенной артерий или сопровождающих их вен;
- термические (химические) ожоги IV степени с площадью поражения более 1% поверхности тела;
- ожоги III степени с площадью поражения более 10% поверхности тела;
- ожоги III степени кисти, стопы, участков крупных суставов, шеи, половых органов с площадью поражения более 1% поверхности тела;
- ожоги II степени с площадью поражения более 20% поверхности тела;
- ожоги дыхательных путей с ожогами лица и волосистой части головы;
- электротермические поражения с поражением кожи и субфасциальных структур тела;
- отморожения III-IV степени, общее охлаждение организма;
- радиационные поражения средней (12-20 Гр) и тяжелой (20 Гр и более) степени тяжести;
- прерывание беременности;
- повреждения периферической нервной системы с функциональными нарушениями;
- длительные расстройства здоровья с временной потерей трудоспособности более чем на 60 дней;
- инвалидность;
- закрытые и открытые переломы длинных костей конечностей;
- травмы органов зрения.
Травмы, которые в острый период сопровождаются:
- шоком любой степени тяжести и любого генеза;
- комой;
- острой сердечной или сосудистой недостаточностью, коллапсом, тяжелой степенью нарушения мозгового кровообращения;
- острой почечной или печеночной недостаточностью;
- расстройством регионального и органного кровообращения, что приводит к инфаркту внутренних органов, гангрене конечностей, эмболии сосудов головного мозга, тромбоэмболии;
- сепсисом.
Травмы, приведшие к тяжелым последствиям:
- потеря зрения, слуха и речи;
- потеря какого-либо органа или полная потеря его функции;
- психические расстройства;
- потеря репродуктивной способности;
- неисправимое изуродование лица.
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Ранее представитель Полтавского территориального центра комплектации и соцподдержки (ТЦК) Роман Истомин заявил, что основным способом комплектования ВСУ является мобилизация. Зато рекрутинг — это процесс отбора граждан на прохождение военной службы по контракту.