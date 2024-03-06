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Военный Фокус Российско-украинская война Ужесточение мобилизации в Украине

Как обжаловать заключение ВВК: Минобороны обнародовало перечень тяжелых болезней

ВСУ, украинские военные, Силы обороны
Фото: Генштаб ВСУ | Иллюстративное фото: ВСУ

Травма, из-за которой теряется боеспособность более чем на 60 дней, считается тяжелой. Штатные и внештатные ВВК не устанавливают степень ее тяжести.

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Военнослужащие после получения ранения проходят военно-врачебную комиссию. Они могут обжаловать ее заключение, если с ним не согласны. Об этом сообщили в Минобороны.

Обжаловать заключение ВВК, если лицо считает, что степень тяжести ранения (травмы) определена неправильно, можно по следующему алгоритму:

  • нужно написать письменное обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы;
  • после этого командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию (ВКК), которая принимает решение.

Травмы, которые считаются тяжелыми

Любая травма, из-за которой утрачивается трудоспособность более чем на 60 дней, считается тяжелой. При этом установление степени тяжести травмы не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК.

Травмы, тяжелые по характеру полученных повреждений:

  • закрытые и открытые переломы длинных костей конечностей;
  • множественные переломы пястных и плюсневых костей;
  • повреждения крупного кровеносного сосуда, а именно аорты, сонной, подключичной, плечевой, бедренной, подколенной артерий или сопровождающих их вен;
  • термические (химические) ожоги IV степени с площадью поражения более 1% поверхности тела;
  • ожоги III степени с площадью поражения более 10% поверхности тела;
  • ожоги III степени кисти, стопы, участков крупных суставов, шеи, половых органов с площадью поражения более 1% поверхности тела;
  • ожоги II степени с площадью поражения более 20% поверхности тела;
  • ожоги дыхательных путей с ожогами лица и волосистой части головы;
  • электротермические поражения с поражением кожи и субфасциальных структур тела;
  • отморожения III-IV степени, общее охлаждение организма;
  • радиационные поражения средней (12-20 Гр) и тяжелой (20 Гр и более) степени тяжести;
  • прерывание беременности;
  • повреждения периферической нервной системы с функциональными нарушениями;
  • длительные расстройства здоровья с временной потерей трудоспособности более чем на 60 дней;
  • инвалидность;
  • закрытые и открытые переломы длинных костей конечностей;
  • травмы органов зрения.

Травмы, которые в острый период сопровождаются:

  • шоком любой степени тяжести и любого генеза;
  • комой;
  • острой сердечной или сосудистой недостаточностью, коллапсом, тяжелой степенью нарушения мозгового кровообращения;
  • острой почечной или печеночной недостаточностью;
  • расстройством регионального и органного кровообращения, что приводит к инфаркту внутренних органов, гангрене конечностей, эмболии сосудов головного мозга, тромбоэмболии;
  • сепсисом.

Травмы, приведшие к тяжелым последствиям:

  • потеря зрения, слуха и речи;
  • потеря какого-либо органа или полная потеря его функции;
  • психические расстройства;
  • потеря репродуктивной способности;
  • неисправимое изуродование лица.

Напомним, военнообязанные мужчины могут получить отсрочку от мобилизации. В частности, для этого существует пять способов.

Ранее представитель Полтавского территориального центра комплектации и соцподдержки (ТЦК) Роман Истомин заявил, что основным способом комплектования ВСУ является мобилизация. Зато рекрутинг — это процесс отбора граждан на прохождение военной службы по контракту.