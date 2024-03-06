Как обжаловать заключение ВВК: Минобороны обнародовало перечень тяжелых болезней

Травма, из-за которой теряется боеспособность более чем на 60 дней, считается тяжелой. Штатные и внештатные ВВК не устанавливают степень ее тяжести.

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Военнослужащие после получения ранения проходят военно-врачебную комиссию. Они могут обжаловать ее заключение, если с ним не согласны. Об этом сообщили в Минобороны.

Обжаловать заключение ВВК, если лицо считает, что степень тяжести ранения (травмы) определена неправильно, можно по следующему алгоритму:

нужно написать письменное обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы;

после этого командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию (ВКК), которая принимает решение.

Травмы, которые считаются тяжелыми

Любая травма, из-за которой утрачивается трудоспособность более чем на 60 дней, считается тяжелой. При этом установление степени тяжести травмы не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК.

Травмы, тяжелые по характеру полученных повреждений:

закрытые и открытые переломы длинных костей конечностей;

множественные переломы пястных и плюсневых костей;

повреждения крупного кровеносного сосуда, а именно аорты, сонной, подключичной, плечевой, бедренной, подколенной артерий или сопровождающих их вен;

термические (химические) ожоги IV степени с площадью поражения более 1% поверхности тела;

ожоги III степени с площадью поражения более 10% поверхности тела;

ожоги III степени кисти, стопы, участков крупных суставов, шеи, половых органов с площадью поражения более 1% поверхности тела;

ожоги II степени с площадью поражения более 20% поверхности тела;

ожоги дыхательных путей с ожогами лица и волосистой части головы;

электротермические поражения с поражением кожи и субфасциальных структур тела;

отморожения III-IV степени, общее охлаждение организма;

радиационные поражения средней (12-20 Гр) и тяжелой (20 Гр и более) степени тяжести;

прерывание беременности;

повреждения периферической нервной системы с функциональными нарушениями;

длительные расстройства здоровья с временной потерей трудоспособности более чем на 60 дней;

инвалидность;

закрытые и открытые переломы длинных костей конечностей;

травмы органов зрения.

Травмы, которые в острый период сопровождаются:

шоком любой степени тяжести и любого генеза;

комой;

острой сердечной или сосудистой недостаточностью, коллапсом, тяжелой степенью нарушения мозгового кровообращения;

острой почечной или печеночной недостаточностью;

расстройством регионального и органного кровообращения, что приводит к инфаркту внутренних органов, гангрене конечностей, эмболии сосудов головного мозга, тромбоэмболии;

сепсисом.

Травмы, приведшие к тяжелым последствиям:

потеря зрения, слуха и речи;

потеря какого-либо органа или полная потеря его функции;

психические расстройства;

потеря репродуктивной способности;

неисправимое изуродование лица.

Напомним, военнообязанные мужчины могут получить отсрочку от мобилизации. В частности, для этого существует пять способов.

Ранее представитель Полтавского территориального центра комплектации и соцподдержки (ТЦК) Роман Истомин заявил, что основным способом комплектования ВСУ является мобилизация. Зато рекрутинг — это процесс отбора граждан на прохождение военной службы по контракту.