Деяких чоловіків звільнять з ЗСУ у квітні: про кого йдеться

Українське законодавство визначає категорії громадян, яких можуть виключити з військового обліку. Таких громадян не можуть примусово мобілізувати до війська навіть під час мобілізації.

Related video

Деякі українські чоловіки можуть бути виключені з військового обліку за певних причин. Детальніше про це розповіло видання "Новини.LIVE".

Згідно з законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", існує декілька категорій військовозобовʼязаних, які підлягають виключенню з обліку. Після цього чоловіка не можуть примусово мобілізувати навіть під час воєнного стану. Йдеться про:

того, хто досяг граничного віку перебування на військовій службі;

того, кого ВЛК визнала непридатним до проходження військової служби;

того, кого засудили за вчинення злочину.

У таких випадках виключення особи з військового обліку відбувається без особистої присутності громадянина. В інших випадках для звільнення зі служби чоловікові потрібно зʼявитися до ТЦК та СП й надати наступні документи:

заяву;

паспорт;

документи, які підтверджують право на виключення з обліку;

військово-облікові документи.

Після розгляду цих документів ТЦК та СП виносить рішення щодо виключення з військового обліку. Вразі не згоди з рішенням, особа може оскаржити його в адміністративному суді.

Нагадаємо, 27 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі в Україні мобілізаційний вік з 27 років. Тому студентів, які не підпадають під нього, не призиватимуть на службу протягом двох місяців перерви, яка виникає між випуском та вступом.

Раніше повідомляли, що чоловікам вручають повісти на проходження ВЛК після того, як ті отримали повістки на уточнення даних та особисто прийшли до ТЦК. Постанова медкомісії діє протягом пʼяти років.